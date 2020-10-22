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Тарифы на транспортировку газа в проекте евразийской интеграции остаются несогласованными

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тарифы на транспортировку газа в проекте стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года остаются несогласованными, сообщила во время онлайн-брифинга в среду помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"В качестве несогласованных в настоящее время определены подходы к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза, создание институтов развития ЕАЭС и ряд других вопросов", - сказала Малкина.

По ее словам, в настоящее время предложения по доработке стратегических направлений евразийской интеграции продолжают активно дорабатываться.

Малкина также подчеркнула, что вопрос создания общего рынка газа является актуальным, пишет interfax.by

"Программой формирования общего рынка газа и планом мероприятий предусмотрен срок разработки международного договора о формировании общего рынка газа - это 2021 год с планируемым его подписанием в 2022 году", - отметила она, уточнив, что вступление этого договора в силу необходимо обеспечить не позднее 1 января 2025 года.
 
 
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Тарифы на транспортировку газа в проекте стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года остаются несогласованными, сообщила во время...
 
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