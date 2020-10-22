Тарифы на транспортировку газа в проекте евразийской интеграции остаются несогласованными

"В качестве несогласованных в настоящее время определены подходы к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза, создание институтов развития ЕАЭС и ряд других вопросов", - сказала Малкина.





По ее словам, в настоящее время предложения по доработке стратегических направлений евразийской интеграции продолжают активно дорабатываться.





пишет interfax.by Малкина также подчеркнула, что вопрос создания общего рынка газа является актуальным,interfax.by





"Программой формирования общего рынка газа и планом мероприятий предусмотрен срок разработки международного договора о формировании общего рынка газа - это 2021 год с планируемым его подписанием в 2022 году", - отметила она, уточнив, что вступление этого договора в силу необходимо обеспечить не позднее 1 января 2025 года.



