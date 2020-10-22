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25 октября - скидка? Но уже известно, чем Лукашенко займется в декабре
Источник материала: Партизан
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на фоне массовых протестов собрал в своей резиденции все руководство республики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Во Дворец Независимости прибыли премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, губернаторы, силовики и т. д.
© Фото с сайта president.gov.by
Собравшиеся обсуждают политические вопросы, проблемы экономики и общественной безопасности.
Так, по словам Лукашенко, дальнейшую жизнь страны, «глобальные вопросы» ее развития должно определить Всебелорусское собрание, пишет БелТА.
Глава государства ранее отреагировал на «народный ультиматум», который ему поставила его бывшая противница на выборах Светлана Тихановская. К 25 октября президент должен освободить свою должность и выпустить на свободу всех политзаключенных, заявила оппозиционерка, пригрозив общенациональной забастовкой. Однако «диктатор» ответил на это что уже в воскресенье правоохранители «наведут порядок» в Минске.
В то же время он снова встретился с политзэками в СИЗО, где «дал слово», что его шестой срок во главе Республики Беларусь станет последним.
На Западе победу Лукашенко на выборах 9 августа, в отличие от России, не признали и осудили полицейское насилие в отношении мирных манифестантов, требовавших его отставки.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко на фоне массовых протестов собрал в своей резиденции все руководство республики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Во...
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