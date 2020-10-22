ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Голос» и фонды делают платформу со своей валютой: можно будет тратить деньги «не на ОМОН»

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Разработчик «Голоса» Павел Либер анонсировал в Фейсбуке запуск совместно с командой BYSOL нового продукта — цифровой платформы. С её помощью белорусы смогут рассчитываться за товары и услуги, «не поддерживая своими налогами силовые структуры», и снизить зависимость от инфляции и девальвации.



— Плафторма объединит в себе сразу несколько фондов взаимопомощи в стране и с поддержкой бизнеса станет шагом к полноценной альтернативной цифровой экономике Беларуси.

Эта платформа позволит людям не только быстрее помогать друг другу, но и забрать собственные деньги у режима, который тратит наши налоги не на медицину и образование, а на правовой беспредел и репрессии. Мы не хотим больше спонсировать ОМОН, поэтому создаём платформу цифровой солидарности, — написал Павел Либер. 

После выхода платформы каждый человек сможет:

- получать помощь гораздо быстрее, чем это работает сейчас.

- тратить свои деньги в том числе в сети организаций, работающих в нашей системе со своей валютой, привязанной к доллару, а не к падающему белорусскому рублю.

— Это позволяет снизить зависимость от инфляции. Кроме того, люди не будут бояться увольнения, лишения стипендий и других видов наказания за высказывание своей гражданской позиции.

Первыми партнерами станут крупные фонды и платформы — ByHelp, BySol, Голос, ZUBR life, INeedHelpBY. К платформе подключатся учителя, врачи, фермеры, поставщики различной продукции. Внутри платформы они смогут оказывать платные услуги удалённо (репетиторство, телемедицина, онлайн-заказы) и зарабатывать внутри платформы, не поддерживая своими налогами силовые структуры.

Сегодня мы видим огромное количество людей, которые пострадали от режима и нуждаются в помощи. Мы видим проблемы белорусской экономики, тающие золотовалютные резервы, растущие цены и падающий белорусский рубль. Наша платформа позволит людям и организациям снизить зависимость от непредсказуемости белорусского государства и показать, что наказание рублём больше не работает. Мы не только не боимся этого наказания, мы объединяемся все вместе, чтобы создать новую экономику новой Беларуси. Свободную от наследия разваливающегося режима, угроз и давления, — отметил Павел Либер. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчик «Голоса» Павел Либер анонсировал в Фейсбуке запуск совместно с командой BYSOL нового продукта — цифровой платформы. С её помощью белорусы смогут...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Армении назвал единственный путь решения проблемы Карабаха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика