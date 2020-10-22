ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-10 столичных налогоплательщиков по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как изменился список крупнейших столичных налогоплательщиков по итогам работы за девять месяцев 2020 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

В ИМНС уточнили, что за январь — сентябрь местные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 9 млрд 515 млн рублей. Практически треть этого объема по традиции обеспечили 10 субъектов хозяйствования.

Рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Предприятие стабильно удерживает эту позицию не первый месяц.

В первой пятерке, как и по итогам января — августа, закрепились ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и РУП «Минскэнерго».

Незначительные изменения произошли во второй пятерке. СООО «Мобильные телесистемы», унитарное предприятие «А1» и ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» сохранили свои позиции. А вот ЗАО «Минский завод виноградных вин» и ОАО «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») поменялись местами по сравнению с августовским списком. Производитель алкогольной продукции переместился на 9-ю строчку рейтинга, а кредитно-финансовое учреждение — на 10-ю.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как изменился список крупнейших столичных налогоплательщиков по итогам работы за девять месяцев 2020 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla начала поставки в Европу седанов Model 3 китайской сборки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика