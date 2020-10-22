ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский футболист забил в Лиге чемпионов

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виталий Лисакович спас свою команду от поражения.





В Лиге чемпионов австрийский «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего соотечественника Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.

Белорусский нападающий отправил мяч в ворота соперника в дебютном матче в Лиге чемпионов. Также это его второй мяч в составе «Локомотива» – ранее он отличился в матче РПЛ с «Химками».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Лисакович спас свою команду от поражения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя рассказала о своей работе в Вильнюсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика