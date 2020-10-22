﻿ Крикунов — минскому "Динамо": возьмите еще 20 легионеров и забудьте о белорусском хоккее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крикунов — минскому "Динамо": возьмите еще 20 легионеров и забудьте о белорусском хоккее

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов ответил на вопрос пресс-службы минского "Динамо" после победы над "зубрами" (5:2) в КХЛ.



- В годы работы в минском "Динамо" вы много работали с белорусской молодежью, а в тренерском штабе этого клуба сейчас трудится Михаил Грабовский, которому вы помогли в становлении. Что скажете о молодых игроках гостей? Много ли проблем вам доставил 18-летний вратарь минчан Алексей Колосов?

- Еще два года назад говорил Грабовскому: "Дайте ребятам играть. Какая вам разница — занимать последнее место с легионерами или без легионеров?" Через шесть месяцев эти пацаны, если им дать играть, начнут давать результат. Знаю, потому что проходил через подобное. Хорошо, что сейчас так много молодых игроков у вас. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это давно пора было сделать. Но сейчас, к сожалению, когда выздоровеют ваши легионеры, их вернут в состав, а пацанов опять задвинут. Дай бог, чтобы кто-то из них вырос и начал играть в КХЛ.

Легионеры дают результат? Их 12 человек у вас. Зачем своих-то ребят убивать?! Ну возьмите еще 20 легионеров, еще лучше будет результат — и забудьте о белорусском хоккее, — передает слова Крикунова корреспондент championat.com.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов ответил на вопрос пресс-службы минского "Динамо" после победы над "зубрами" (5:2) в КХЛ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если бы другая жена ему досталась, не стал бы он таким великим». История любви Якуба Коласа длиной в жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика