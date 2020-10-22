Черечень: у белорусской Плошчы и украинского Майдана различий больше, чем сходства













«Думская» . Об этом он рассказал в интервью украинскому пропагандистскому изданию





«Во-первых, политическая система Беларуси намного более авторитарна: за 26 лет у власти Лукашенко построил столь мощный репрессивный аппарат, что сравнение с Украиной едва ли вообще целесообразно. Тем не менее, во-вторых, демократические элементы, такие, к примеру, как свобода слова, в Украине во время Майдана были более развиты, чем в Беларуси. Было достаточно активным гражданское общество, а власть была не столь авторитарной. И важное отличие, со всеми вытекающими последствиями и событиями – в историческом разделении Украины на восток и запад, которым, к слову, воспользовалась Россия для манипуляции русскоязычным востоком страны, что невозможно сделать в Беларуси», - отметил Черечень.





Он также подчеркнул, что сейчас у Беларуси нет никаких шансов на то, чтобы она вышла из международных проектов, где руководящую должность занимает Россия, потому как Москва заинтересована в том, чтобы официальный Минск остался в их составе.





«Если россияне за столом переговоров смогут добиться таких условий (а по моему пониманию, договоренности уже есть), то в военном вторжении они заинтересованы не будут: ведь оно не только потребует огромных финансовых вложений, но и нанесет общественный удар по репутации, и без того подмоченной операциями против Украины и Грузии», - добавил Черечень.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси может произойти Майдан, если власти откажутся от диалога с народом.