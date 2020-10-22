Забастуют ли солигорские шахтеры?

анала Белсат Светланы Калинкиной и солигорского активиста Павла Батуева. Однако готовы ли поддержать забастовку рабочие? Об этом – в «Беседе» кСветланы Калинкиной и солигорского активиста Павла Батуева.





Требования отпустить политзаключенных, прекратить насилие и провести новые выборы близки многим в Солигорске. Но это не значит, что город шахтеров полностью присоединится к национальной забастовке.





«Люди еще не верят в свою силу. Наверное, у каждого какая-то своя мотивация. Кто-то не хочет терять достаточно хорошего по белорусским меркам заработка. Кто-то не верит, что через забастовку что-то можно изменить. Кто-то, наверное, боится. Но главная проблема в том, что люди еще не осознали, что они являются силой, которая может изменить ситуацию не только в городе, а во всей стране», – сказал Павел Батуев.





При этом уже сегодня шахтеры Солигорска активно высказывают свою гражданскую позицию.