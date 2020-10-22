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Забастуют ли солигорские шахтеры?

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всеобщая национальная забастовка начнется, если Александр Лукашенко не выполнит требований ультиматума Светланы Тихановской.

Однако готовы ли поддержать забастовку рабочие? Об этом – в «Беседе» канала Белсат Светланы Калинкиной и солигорского активиста Павла Батуева.

Требования отпустить политзаключенных, прекратить насилие и провести новые выборы близки многим в Солигорске. Но это не значит, что город шахтеров полностью присоединится к национальной забастовке.

«Люди еще не верят в свою силу. Наверное, у каждого какая-то своя мотивация. Кто-то не хочет терять достаточно хорошего по белорусским меркам заработка. Кто-то не верит, что через забастовку что-то можно изменить. Кто-то, наверное, боится. Но главная проблема в том, что люди еще не осознали, что они являются силой, которая может изменить ситуацию не только в городе, а во всей стране», – сказал Павел Батуев.

При этом уже сегодня шахтеры Солигорска активно высказывают свою гражданскую позицию. 
 
 
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Всеобщая национальная забастовка начнется, если Александр Лукашенко не выполнит требований ультиматума Светланы Тихановской.
 
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