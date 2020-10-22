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В Минске судья отменила 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла

22.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд отменил 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла на Окрестина. Как сообщает "Радио Свобода", 21 октября судья Диана Кучук отменила постановление суда Московского района Минска относительно активистки Галины Логацкой и отправила её дело на рассмотрение к другому судье.



Активистка получила 7 суток административного ареста за участие в пикете 14 сентября возле Красного костёла. Женщина на суде не признала вины, а после выхода из изолятора оспорила постановление. На рассмотрении жалобы Логацкая доказывала, что её судили с многочисленными нарушениями.

20 октября активистка вышла из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина после отбытия 15 суток за участие в первом марше пенсионеров. Женщина собирается обжаловать и это решение.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд отменил 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла на Окрестина. Как сообщает "Радио Свобода", 21 октября судья Диана Кучук отменила...
 
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