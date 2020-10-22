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Tesla начала поставки в Европу седанов Model 3 китайской сборки
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla объявила о начале поставок на экспорт седанов Model 3, собранных на «Гигафабрике» в Шанхае. Как сообщает портал
По информации Reuters, кроме Франции в этом месяце Tesla отправит партию седанов в общей сложности в 10 европейских стран, включая Германию, Италию и Швейцарию. Всего в этом году на китайском заводе Tesla, который приступил к выпуску Model 3
Кроме Европы, собранные в Китае Model 3 планируется поставлять в Сингапур, Австралию и Новую Зеландию. Впрочем, экспорт седанов китайского производства в Старый свет продлится недолго — уже в следующем году должна заработать европейская Gigafactory 4, где сперва освоят выпуск
Напомним, что Model 3 не так давно был
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Компания Tesla объявила о начале поставок на экспорт седанов Model 3, собранных на «Гигафабрике» в Шанхае. Один из первых Model 3 китайской сборки уже отправился к...
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