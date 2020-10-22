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Александра Герасименя рассказала о своей работе в Вильнюсе
Источник материала: Tut.by
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о своей работе. Об этом
«Мы оказываем определенную финансовую поддержку и ищем возможности для обучения спортсменов, которые были уволены», — сказала Герасименя.
По словам Герасимени, она прекрасно понимает спортсменов Беларуси: если они выступят против репрессий, они рискуют отказаться от своей олимпийской мечты.
«Это очень сложно, потому что Олимпийские игры — главное соревнование для спортсмена, и нужно делать выбор», — сказала Герасименя.
Александра сообщила, что хочет, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) подверг санкциям НОК Беларуси. Она надеется, что белорусским спортсменам разрешат выступать под флагом МОК.
О переезде в Литву
«Мы понимали, что нам нужен представитель на международном уровне, и кто-то должен был встретиться и лично представлять фонд. Здесь, в Вильнюсе, я могу больше, чем просто сидеть дома», — сказала Герасименя.
Герасименя сказала, что Литва предложила белорусским спортсменам тренироваться, и попросила другие страны проявить аналогичную солидарность.
Герасименя уверена: то, что будет дальше в Беларуси, — во многом зависит от Лукашенко. «И какой стратегии он будет придерживаться. Я верю, что правда и честность победят», — сказала спортсменка.
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«Мы оказываем некоторую финансовую поддержку и ищем возможности для обучения спортсменов, которые были уволены».
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