ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя рассказала о своей работе в Вильнюсе

22.10.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о своей работе. Об этом пишет «Трибуна» со ссылкой на Bangkok Post.


Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

«Мы оказываем определенную финансовую поддержку и ищем возможности для обучения спортсменов, которые были уволены», — сказала Герасименя.

По словам Герасимени, она прекрасно понимает спортсменов Беларуси: если они выступят против репрессий, они рискуют отказаться от своей олимпийской мечты.

«Это очень сложно, потому что Олимпийские игры — главное соревнование для спортсмена, и нужно делать выбор», — сказала Герасименя.

Александра сообщила, что хочет, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) подверг санкциям НОК Беларуси. Она надеется, что белорусским спортсменам разрешат выступать под флагом МОК.

О переезде в Литву

«Мы понимали, что нам нужен представитель на международном уровне, и кто-то должен был встретиться и лично представлять фонд. Здесь, в Вильнюсе, я могу больше, чем просто сидеть дома», — сказала Герасименя.

Герасименя сказала, что Литва предложила белорусским спортсменам тренироваться, и попросила другие страны проявить аналогичную солидарность.

Герасименя уверена: то, что будет дальше в Беларуси, — во многом зависит от Лукашенко. «И какой стратегии он будет придерживаться. Я верю, что правда и честность победят», — сказала спортсменка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы оказываем некоторую финансовую поддержку и ищем возможности для обучения спортсменов, которые были уволены».
 
Новости дня
Новости разные
 
Неофициально: власти готовят массовые митинги в поддержку Лукашенко в предстоящие выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика