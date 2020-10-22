Александра Герасименя рассказала о своей работе в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о своей работе. Об этом пишет «Трибуна» со ссылкой на Bangkok Post.



Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

«Мы оказываем определенную финансовую поддержку и ищем возможности для обучения спортсменов, которые были уволены», — сказала Герасименя.

По словам Герасимени, она прекрасно понимает спортсменов Беларуси: если они выступят против репрессий, они рискуют отказаться от своей олимпийской мечты.

«Это очень сложно, потому что Олимпийские игры — главное соревнование для спортсмена, и нужно делать выбор», — сказала Герасименя.

Александра сообщила, что хочет, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) подверг санкциям НОК Беларуси. Она надеется, что белорусским спортсменам разрешат выступать под флагом МОК.

О переезде в Литву

«Мы понимали, что нам нужен представитель на международном уровне, и кто-то должен был встретиться и лично представлять фонд. Здесь, в Вильнюсе, я могу больше, чем просто сидеть дома», — сказала Герасименя.

Герасименя сказала, что Литва предложила белорусским спортсменам тренироваться, и попросила другие страны проявить аналогичную солидарность.

Герасименя уверена: то, что будет дальше в Беларуси, — во многом зависит от Лукашенко. «И какой стратегии он будет придерживаться. Я верю, что правда и честность победят», — сказала спортсменка.