В Украине задержан торговец психотропами Юрий Зайцев. Он — один из виновников смерти студентки ФМО БГУ Марии Шило

Источник материала: Onliner

Громкая история случилась в феврале 2014 года: погибла 18-летняя студентка БГУ Мария Шило. Мы писали об этой истории. Вот здесь о трагедии рассказывает папа Маши. А здесь — отец Артема — парня, к которому Маша пришла в гости. В 2016-м Следственный комитет завершил расследование и пришел к выводу, девушка умерла после употребления спайса, который «заложила» одна из участниц группы Зайцева.

Следователями выявлены множественные эпизоды преступной деятельности интернет-магазинов, предотвращено распространение более чем 36 кг психоактивных веществ, 200 тыс. «марок», часть из которых уже была обработана специальными реагентами и подготовлена для продажи.

В том же 2016-м Минский областной суд жестко приговорил группу Зайцева (11 человек) к срокам от 9 до 19 лет тюрьмы за распространение «марок» и причинение смерти по неосторожности.

В ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели еще двух парней.

Группа названа «зайцевской» в честь организатора (так считалось по версии СК) — минчанин 1991 года рождения Юрий Зайцев тогда скрылся и не был задержан.





Зайцеву было заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 228, ч. 3, 4 ст. 328, ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В августе этого года Юрий Зайцев задержан на территории Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.