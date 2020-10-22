ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине задержан торговец психотропами Юрий Зайцев. Он — один из виновников смерти студентки ФМО БГУ Марии Шило

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Громкая история случилась в феврале 2014 года: погибла 18-летняя студентка БГУ Мария Шило. Мы писали об этой истории. Вот здесь о трагедии рассказывает папа Маши. А здесь — отец Артема — парня, к которому Маша пришла в гости. В 2016-м Следственный комитет завершил расследование и пришел к выводу, девушка умерла после употребления спайса, который «заложила» одна из участниц группы Зайцева.

Следователями выявлены множественные эпизоды преступной деятельности интернет-магазинов, предотвращено распространение более чем 36 кг психоактивных веществ, 200 тыс. «марок», часть из которых уже была обработана специальными реагентами и подготовлена для продажи.

В том же 2016-м Минский областной суд жестко приговорил группу Зайцева (11 человек) к срокам от 9 до 19 лет тюрьмы за распространение «марок» и причинение смерти по неосторожности.

В ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели еще двух парней.

Группа названа «зайцевской» в честь организатора (так считалось по версии СК) — минчанин 1991 года рождения Юрий Зайцев тогда скрылся и не был задержан.

В Украине задержан торговец психотропами Юрий Зайцев. Он — один из виновников смерти студентки ФМО БГУ Марии Шило

Зайцеву было заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 228, ч. 3, 4 ст. 328, ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В августе этого года Юрий Зайцев задержан на территории Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкая история случилась в феврале 2014 года: погибла 18-летняя студентка БГУ Мария Шило. Мы писали об этой истории. Вот здесь о трагедии рассказывает папа Маши. А...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появится партия «Союз» – за глубокую интеграцию с Россией. Потому что «люди готовы и ждали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика