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Это не Щучинщина, а Польша! Россияне рассмотрели маркировку и огорчены
Источник материала: Onliner
Скандал случился, когда россияне слишком пристально рассмотрели партию прибывших из Беларуси груш. По документам, выданным белорусским контрольным ведомством, фрукты выращены в Гродненский области. А судя по обрывкам плохо отодранных наклеек — в Польше! Если так — получается, груз санкционный, в Россию поставляться не может. И более того, кто-то официально подтвердил его белорусское происхождение — а это серьезное событие.
Россельхознадзор
На некоторых ящиках этикетки вообще отсутствовали.
В то же время груз сопровождался фитосанитарным сертификатом от 16 октября, который выдала Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Документ подтверждает, что продукция произведена в Щучинском районе Гродненской области в КФХ «Нюнько Р.А.».
Возникло недопонимание: чему верить?
Груши еще не раздавлены бульдозерами. Российские контролеры сообщают, что теперь заняты установлением истинного происхождения фруктов.
Пока же, до выяснения правды, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября запретила поставки в РФ груш из Гродненской области. Запрет действует до тех пор, пока белорусская сторона не объяснит, что это было. Россельхознадзор добивается переговоров с тем, чтобы выяснить причины участившихся попыток ввоза в Россию груш непонятного происхождения под видом белорусских.
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Скандал случился, когда россияне слишком пристально рассмотрели партию прибывших из Беларуси груш. По документам, выданным белорусским контрольным ведомством,...
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