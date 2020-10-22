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Это не Щучинщина, а Польша! Россияне рассмотрели маркировку и огорчены

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Скандал случился, когда россияне слишком пристально рассмотрели партию прибывших из Беларуси груш. По документам, выданным белорусским контрольным ведомством, фрукты выращены в Гродненский области. А судя по обрывкам плохо отодранных наклеек — в Польше! Если так — получается, груз санкционный, в Россию поставляться не может. И более того, кто-то официально подтвердил его белорусское происхождение — а это серьезное событие.

Россельхознадзор объясняет, что случилось. В конце прошлой недели на складе смоленской фирмы «Альфа Транс Терминал» при осмотре партии груш «Конференция» (19 т), поступившей из РБ, заметили «следы удаления этикеток и маркировку, согласно которой страной происхождения груш являлась Польша».

Это не Щучинщина, а Польша! Россияне рассмотрели маркировку и огорчены

На некоторых ящиках этикетки вообще отсутствовали.

Это не Щучинщина, а Польша! Россияне рассмотрели маркировку и огорчены

В то же время груз сопровождался фитосанитарным сертификатом от 16 октября, который выдала Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Документ подтверждает, что продукция произведена в Щучинском районе Гродненской области в КФХ «Нюнько Р.А.».

Это не Щучинщина, а Польша! Россияне рассмотрели маркировку и огорчены

Возникло недопонимание: чему верить?

Груши еще не раздавлены бульдозерами. Российские контролеры сообщают, что теперь заняты установлением истинного происхождения фруктов.

Пока же, до выяснения правды, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября запретила поставки в РФ груш из Гродненской области. Запрет действует до тех пор, пока белорусская сторона не объяснит, что это было. Россельхознадзор добивается переговоров с тем, чтобы выяснить причины участившихся попыток ввоза в Россию груш непонятного происхождения под видом белорусских.

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Скандал случился, когда россияне слишком пристально рассмотрели партию прибывших из Беларуси груш. По документам, выданным белорусским контрольным ведомством,...
 
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