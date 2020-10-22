В метро девушка упала с платформы. Обошлось без серьезных последствий

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на станции «Парк Челюскинцев» произошел инцидент с пассажиркой: она оказалась на путях. На несколько минут останавливалось движение составов, об этом сообщают наши читатели.

Метрополитен проинформировал о произошедшем: падение пассажира заметили в 8:36; отключили напряжение с контактного рельса; пассажир поднят на платформу. В 8:39 движение возобновилось.

По предварительной информации, серьезных травм девушка не получила, после падения она самостоятельна встала и с помощью сотрудников метрополитена выбралась на платформу. Причины произошедшего уточняются.