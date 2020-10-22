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В метро девушка упала с платформы. Обошлось без серьезных последствий

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на станции «Парк Челюскинцев» произошел инцидент с пассажиркой: она оказалась на путях. На несколько минут останавливалось движение составов, об этом сообщают наши читатели.

Метрополитен проинформировал о произошедшем: падение пассажира заметили в 8:36; отключили напряжение с контактного рельса; пассажир поднят на платформу. В 8:39 движение возобновилось.

По предварительной информации, серьезных травм девушка не получила, после падения она самостоятельна встала и с помощью сотрудников метрополитена выбралась на платформу. Причины произошедшего уточняются.

 
 
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Сегодня утром на станции «Парк Челюскинцев» произошел инцидент с пассажиркой: она оказалась на путях. На несколько минут останавливалось движение составов, об...
 
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