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В метро девушка упала с платформы. Обошлось без серьезных последствий
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на станции «Парк Челюскинцев» произошел инцидент с пассажиркой: она оказалась на путях. На несколько минут останавливалось движение составов, об этом сообщают наши читатели.
Метрополитен проинформировал о произошедшем: падение пассажира заметили в 8:36; отключили напряжение с контактного рельса; пассажир поднят на платформу. В 8:39 движение возобновилось.
По предварительной информации, серьезных травм девушка не получила, после падения она самостоятельна встала и с помощью сотрудников метрополитена выбралась на платформу. Причины произошедшего уточняются.
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Сегодня утром на станции «Парк Челюскинцев» произошел инцидент с пассажиркой: она оказалась на путях. На несколько минут останавливалось движение составов, об...
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