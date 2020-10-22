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Airbnb наняла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сервис по аренде жилья Airbnb объявил о сотрудничестве с Джони Айвом — бывшим топ-менеджером Apple, который отвечал за дизайн iPod, iMac, iPhone и других культовых продуктов компании. 

Айв займется в Airbnb дизайном будущих продуктов и сервисов компании. О своей работе он будет отчитываться непосредственно генеральному директору Airbnb Брайану Чески. Айв приглашен к работе не один, а вместе с другими дизайнерами из LoveFrom — компании, которую Джони основал после ухода из Apple.

Предыдущий главный дизайнер компании Алекс Шлейфер, занимавший свою позицию шесть лет, теперь будет работать от случая к случаю.

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Сервис по аренде жилья Airbnb объявил о сотрудничестве с Джони Айвом — бывшим топ-менеджером Apple, который отвечал за дизайн iPod, iMac, iPhone и других культовых продуктов...
 
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