Airbnb наняла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва

Источник материала: Onliner

Сервис по аренде жилья Airbnb объявил о сотрудничестве с Джони Айвом — бывшим топ-менеджером Apple, который отвечал за дизайн iPod, iMac, iPhone и других культовых продуктов компании.

Айв займется в Airbnb дизайном будущих продуктов и сервисов компании. О своей работе он будет отчитываться непосредственно генеральному директору Airbnb Брайану Чески. Айв приглашен к работе не один, а вместе с другими дизайнерами из LoveFrom — компании, которую Джони основал после ухода из Apple.

Предыдущий главный дизайнер компании Алекс Шлейфер, занимавший свою позицию шесть лет, теперь будет работать от случая к случаю.