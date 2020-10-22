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Airbnb наняла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва
Источник материала: Onliner
Сервис по аренде жилья Airbnb
Айв займется в Airbnb дизайном будущих продуктов и сервисов компании. О своей работе он будет отчитываться непосредственно генеральному директору Airbnb Брайану Чески. Айв приглашен к работе не один, а вместе с другими дизайнерами из LoveFrom — компании, которую Джони основал после ухода из Apple.
Предыдущий главный дизайнер компании Алекс Шлейфер, занимавший свою позицию шесть лет, теперь будет работать от случая к случаю.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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