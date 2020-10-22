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Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоторые думают, что пенсионный возраст — это нечто вроде заката: сиди тихонько дома, выбирайся весной и летом на дачу да копошись на грядках. Приятно осознавать, что многие бабушки и дедушки уже так не считают и активничают в самых разных сферах. Сегодня вместе с компанией A1 в рамках проекта #яонлайн расскажем об известных блогерах, которые в своем почтенном возрасте объединяют миллионы поклонников со всего мира.

Grandpa Kitchen (73 года, 8,3 млн подписчиков в YouTube)

Нараяна Редди занялся фуд-блогингом всего три года назад. Нет, он всегда любил вкусно и масштабно готовить, но в интернете этот индиец появился всего-то в августе 2017-го. В своем первом видео дедушка сделал омлет из двух тысяч яиц. Ролик, к слову, посмотрели более 3,2 млн раз.

Приготовление гигантских блюд — основная фишка Нараяна Редди. Он их, к слову, всегда раздавал детям или нищим. Те, конечно же, были в восторге. Видео на канале стабильно набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А количество подписчиков уже через год (если не раньше) наверняка достигнет 10 млн.

Секрет успеха Редди — не только в еде, но и в очень качественных видеороликах. Их снимают на профессиональную технику, грамотно монтируют. В целом создается ощущение очень качественного продукта. Наверняка пожилому индийцу помогали специалисты, и среди них как минимум внук Нараяна. Не исключено, что именно ему пришла в голову раскрутить кулинарные таланты дедушки на весь мир.

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Нараяна умер год назад, однако его дело продолжают родственники.

Бадди Винкл (91 год, 3,7 млн подписчиков в Instagram)

О, это, пожалуй, самая известная бабушка-хулиганка в интернете. Ее настоящее имя — Хелен Ван Винкл. Она родилась в штате Кентукки, почти 30 лет отработала на заводе и в целом до 85 лет жила обычной малопримечательной жизнью. Все изменила внучка бабушки, которая в апреле 2014-го сфотографировала ее в обрезанных джинсах, майке кислотной расцветки и носках с принтами конопляных листьев. Это было первое фото образа, который бабуля с внучкой прозвали «Бадди Винкл».

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

С тех пор жизнь Хелен кардинально изменилась. Аккаунт озорной бабушки с подписью «Крадет твоего мужчину с 1928 года» пришлась по душе почти 3,7 млн человек — именно столько подписчиков у Бадди Винкл. Секрет успеха заключается в легком эпатаже, который никак не совпадает с представлениями людей об «образцовой» бабушке. У Бадди всегда одежда вырвиглазного цвета, порой нарочито молодежная, и, конечно, сочный макияж.

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Популярность нахлынула внезапно, осталось лишь правильно ею воспользоваться. У Бадди Винкл есть собственная линия одежды, она выпустила книгу, постоянно ходит на светские мероприятия и является частым гостем на различных телешоу. Благодаря рекламе в Instagram бабушка заработала около $1,5 млн и не собирается останавливаться на достигнутом.

Айрис Апфель (99 лет, 1,6 млн подписчиков в Instagram)

История с Айрис не совсем типичная на фоне остальных участников нашего рейтинга. Эта бабушка не раскрутилась с помощью Instagram, а была широко известна задолго до появления этого ресурса. Естественно, когда она появилась в интернете, сотни тысяч поклонников немедленно перекочевали и туда.

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Айрис Апфель живет в Нью-Йорке и еще с середины прошлого века успешно занимается дизайном интерьеров. Около 70 лет назад она запустила собственную текстильную фабрику и даже поучаствовала в реставрации Белого дома.

Instagram Айрис посвящен в основном моде, хотя встречаются там снимки и на отвлеченные темы. Вообще же, женщину называют «иконой стиля», и она, кажется, нисколько не против этого. Кстати, шесть лет назад о ней сняли документальный фильм, а еще есть несколько книг с биографией бизнесвумен.

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По словам 99-летней бабушки, она не думает о своем возрасте и не чувствует его. Иногда Айрис называет себя «самым старым в мире подростком». Что ж, она и правда очень активна и до сих старается по возможности не только ярко одеваться, но и много путешествовать. Состояние Айрис оценивается более чем в $25 млн, но вклад Instagram здесь не слишком велик: почти все свое состояние она заработала задолго до наступления эпохи интернета.

Тим Роуэтт (78 лет, 1,5 млн подписчиков в YouTube)

Такой дед — мечта для любого внука! Тем обиднее, что внуков у него нет. Но есть YouTube, где можно смотреть за тем, что вытворяет Тим. Нет-нет, никаких акробатических трюков или готовки еды — вместо этого британец показывает и рассказывает о своей удивительной коллекции.

Полвека назад Тим Роуэтт развлекал детишек фокусами. Потом сфера его интересов постепенно сместилась в сторону игрушек. Он начал коллекционировать самые разные, порой совершенно странные игрушки со всего света. В настоящее время у Тима их около 25 тыс. — все они аккуратно расфасованы по 200 чемоданам.

Блог на YouTube мужчина завел целых 12 лет назад. Кстати, начинал он именно с фокусов, но в конце концов вернулся к показу игрушек. Сейчас в каждом новом видеоролике он подробно рассказывает об очередной интересной штуковине, выловленной из бездонных чемоданов.

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)
Те самые чемоданы

На протяжении последних нескольких лет Тима Роуэтта называли «интернет-сенсацией» и одним из лучших пожилых ютуберов. На его канал подписаны почти 1,5 млн пользователей, которые каждый год пополняют коллекцию британца еще несколькими тысячами присланных игрушек.

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Джоан Макдональд (74 года, около 1 млн подписчиков в Instagram)

В 70 лет Джоан была обычной крупной бабушкой, которая к своему возрасту обзавелась букетом типичных болезней: она страдала от повышенного давления, высокого уровня холестерина и рефлюкса — все из-за неправильного питания и отсутствия физической активности. Врачи посоветовали вести здоровый образ жизни, и на этот раз Джоан к ним прислушалась.

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Следить за тренировками взялась ее дочь. Вместе они стали правильно питаться, приступили к различным физическим упражнениям, включая йогу и поднятие тяжестей. В итоге Джоан похудела с 90 до 60 килограммов и, по ее словам, стала здоровее, сильнее и стройнее, чем когда бы то ни было.

Свои достижения бабуля стала выкладывать в Instagram. Там она рассказывает и показывает, как привести тело и здоровье в норму даже в столь почтенном возрасте. Также Джоан делится рецептами здорового питания и иногда рекламирует всякие бренды — куда ж без этого.

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Количество фолловеров Джоан Макдональд в Instagram приближается к 1 млн. Любопытно, что в настоящее время она старается завоевать и YouTube — там за год бабушка насобирала под 50 тыс. подписчиков. Немного, однако некоторые видео посмотрели сотни тысяч раз.

Ширли Карри (84 года, около миллиона подписчиков в YouTube)

Ах да, некоторые бабушки и дедушки, как их внуки, тоже обожают видеоигры! Одна из самых известных пожилых геймерш — американка Ширли Карри. Кстати, всех своих подписчиков она называет «внучка́ми».

Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Впервые Ширли увлеклась играми в 1996 году, когда ей было 60. Тогда сын подсадил ее на новенькую Civilization II. В 2011-м она зарегистрировалась в YouTube, но на протяжении четырех лет смотрела другие игровые каналы. А потом создала свой, причем посвященный одной игре — The Elder Scrolls V: Skyrim. Одно из первых видео, где бабушка сражается с гигантским игровым пауком, набрало почти 2,2 млн просмотров.

С тех пор на протяжении вот уже пяти лет Ширли Карри регулярно выкладывает видео своей уже можно сказать жизни в Skyrim. Одно время женщину то ли в шутку, то ли всерьез призывали признать национальным достоянием Америки.

Правда, за последние годы популярность Skyrim подрастерялась, видео с прохождением старой игры смотрят все меньше. По словам Ширли, она и сама устала, но не может подвести своих поклонников, поэтому продолжает играть и ждет The Elder Scrolls VI. К слову, бабушку можно будет найти в игре в качестве одного из второстепенных персонажей — так в Bethesda отблагодарили Ширли за многолетнюю преданность Skyrim.

Конкурс ваших историй

Предлагаем остальным пожилым людям рассказать свои истории об освоении соцсетей, первых шагах в блогерстве и хобби, которое у вас теперь целиком в интернете. Внуки, конечно, могут помочь своим дедушкам и бабушкам принять участие в конкурсе. Все свои рассказы объемом до 3500 печатных знаков присылайте на почту ionline@onliner.by до 4 ноября. И не забудьте об иллюстрациях или фотографиях!

Мы отберем восемь самых интересных историй и опубликуем их 5 ноября. Читатели Onliner путем голосования выберут четырех финалистов. Каждый из них по своему усмотрению определит тему контента (видеоролик, пост в соцсетях и так далее), в создании которого ему помогут наши эксперты. 12 ноября мы опубликуем созданный таким образом контент, а читатели выберут победителя, который получит приз — смартфон Samsung Galaxy A51.

Обязательно прочитайте полные правила конкурса по этой ссылке!

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Регистрация на официальном сайте проекта дает волонтеру бонус — возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

Партнерский спецпроект. Реализован при поддержке УП «A1», УНП 101528843.

 
 
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Некоторые думают, что пенсионный возраст — это нечто вроде заката: сиди тихонько дома, выбирайся весной и летом на дачу да копошись на грядках. Приятно осознавать,...
 
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