Топовые блогеры, которым уже давно за 70 (видео)

Источник материала: Onliner Некоторые думают, что пенсионный возраст — это нечто вроде заката: сиди тихонько дома, выбирайся весной и летом на дачу да копошись на грядках. Приятно осознавать, что многие бабушки и дедушки уже так не считают и активничают в самых разных сферах. Сегодня вместе с компанией A1 в рамках проекта #яонлайн расскажем об известных блогерах, которые в своем почтенном возрасте объединяют миллионы поклонников со всего мира.

Grandpa Kitchen (73 года, 8,3 млн подписчиков в YouTube)

Нараяна Редди занялся фуд-блогингом всего три года назад. Нет, он всегда любил вкусно и масштабно готовить, но в интернете этот индиец появился всего-то в августе 2017-го. В своем первом видео дедушка сделал омлет из двух тысяч яиц. Ролик, к слову, посмотрели более 3,2 млн раз.

Приготовление гигантских блюд — основная фишка Нараяна Редди. Он их, к слову, всегда раздавал детям или нищим. Те, конечно же, были в восторге. Видео на канале стабильно набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А количество подписчиков уже через год (если не раньше) наверняка достигнет 10 млн.

Секрет успеха Редди — не только в еде, но и в очень качественных видеороликах. Их снимают на профессиональную технику, грамотно монтируют. В целом создается ощущение очень качественного продукта. Наверняка пожилому индийцу помогали специалисты, и среди них как минимум внук Нараяна. Не исключено, что именно ему пришла в голову раскрутить кулинарные таланты дедушки на весь мир.





Нараяна умер год назад, однако его дело продолжают родственники.

Бадди Винкл (91 год, 3,7 млн подписчиков в Instagram)

О, это, пожалуй, самая известная бабушка-хулиганка в интернете. Ее настоящее имя — Хелен Ван Винкл. Она родилась в штате Кентукки, почти 30 лет отработала на заводе и в целом до 85 лет жила обычной малопримечательной жизнью. Все изменила внучка бабушки, которая в апреле 2014-го сфотографировала ее в обрезанных джинсах, майке кислотной расцветки и носках с принтами конопляных листьев. Это было первое фото образа, который бабуля с внучкой прозвали «Бадди Винкл».





С тех пор жизнь Хелен кардинально изменилась. Аккаунт озорной бабушки с подписью «Крадет твоего мужчину с 1928 года» пришлась по душе почти 3,7 млн человек — именно столько подписчиков у Бадди Винкл. Секрет успеха заключается в легком эпатаже, который никак не совпадает с представлениями людей об «образцовой» бабушке. У Бадди всегда одежда вырвиглазного цвета, порой нарочито молодежная, и, конечно, сочный макияж.

Популярность нахлынула внезапно, осталось лишь правильно ею воспользоваться. У Бадди Винкл есть собственная линия одежды, она выпустила книгу, постоянно ходит на светские мероприятия и является частым гостем на различных телешоу. Благодаря рекламе в Instagram бабушка заработала около $1,5 млн и не собирается останавливаться на достигнутом.

Айрис Апфель (99 лет, 1,6 млн подписчиков в Instagram)

История с Айрис не совсем типичная на фоне остальных участников нашего рейтинга. Эта бабушка не раскрутилась с помощью Instagram, а была широко известна задолго до появления этого ресурса. Естественно, когда она появилась в интернете, сотни тысяч поклонников немедленно перекочевали и туда.





Айрис Апфель живет в Нью-Йорке и еще с середины прошлого века успешно занимается дизайном интерьеров. Около 70 лет назад она запустила собственную текстильную фабрику и даже поучаствовала в реставрации Белого дома.

Instagram Айрис посвящен в основном моде, хотя встречаются там снимки и на отвлеченные темы. Вообще же, женщину называют «иконой стиля», и она, кажется, нисколько не против этого. Кстати, шесть лет назад о ней сняли документальный фильм, а еще есть несколько книг с биографией бизнесвумен.

По словам 99-летней бабушки, она не думает о своем возрасте и не чувствует его. Иногда Айрис называет себя «самым старым в мире подростком». Что ж, она и правда очень активна и до сих старается по возможности не только ярко одеваться, но и много путешествовать. Состояние Айрис оценивается более чем в $25 млн, но вклад Instagram здесь не слишком велик: почти все свое состояние она заработала задолго до наступления эпохи интернета.

Тим Роуэтт (78 лет, 1,5 млн подписчиков в YouTube)

Такой дед — мечта для любого внука! Тем обиднее, что внуков у него нет. Но есть YouTube, где можно смотреть за тем, что вытворяет Тим. Нет-нет, никаких акробатических трюков или готовки еды — вместо этого британец показывает и рассказывает о своей удивительной коллекции.

Полвека назад Тим Роуэтт развлекал детишек фокусами. Потом сфера его интересов постепенно сместилась в сторону игрушек. Он начал коллекционировать самые разные, порой совершенно странные игрушки со всего света. В настоящее время у Тима их около 25 тыс. — все они аккуратно расфасованы по 200 чемоданам.

Блог на YouTube мужчина завел целых 12 лет назад. Кстати, начинал он именно с фокусов, но в конце концов вернулся к показу игрушек. Сейчас в каждом новом видеоролике он подробно рассказывает об очередной интересной штуковине, выловленной из бездонных чемоданов.



Те самые чемоданы

На протяжении последних нескольких лет Тима Роуэтта называли «интернет-сенсацией» и одним из лучших пожилых ютуберов. На его канал подписаны почти 1,5 млн пользователей, которые каждый год пополняют коллекцию британца еще несколькими тысячами присланных игрушек.





Джоан Макдональд (74 года, около 1 млн подписчиков в Instagram)

В 70 лет Джоан была обычной крупной бабушкой, которая к своему возрасту обзавелась букетом типичных болезней: она страдала от повышенного давления, высокого уровня холестерина и рефлюкса — все из-за неправильного питания и отсутствия физической активности. Врачи посоветовали вести здоровый образ жизни, и на этот раз Джоан к ним прислушалась.

Следить за тренировками взялась ее дочь. Вместе они стали правильно питаться, приступили к различным физическим упражнениям, включая йогу и поднятие тяжестей. В итоге Джоан похудела с 90 до 60 килограммов и, по ее словам, стала здоровее, сильнее и стройнее, чем когда бы то ни было.

Свои достижения бабуля стала выкладывать в Instagram. Там она рассказывает и показывает, как привести тело и здоровье в норму даже в столь почтенном возрасте. Также Джоан делится рецептами здорового питания и иногда рекламирует всякие бренды — куда ж без этого.





Количество фолловеров Джоан Макдональд в Instagram приближается к 1 млн. Любопытно, что в настоящее время она старается завоевать и YouTube — там за год бабушка насобирала под 50 тыс. подписчиков. Немного, однако некоторые видео посмотрели сотни тысяч раз.

Ширли Карри (84 года, около миллиона подписчиков в YouTube)

Ах да, некоторые бабушки и дедушки, как их внуки, тоже обожают видеоигры! Одна из самых известных пожилых геймерш — американка Ширли Карри. Кстати, всех своих подписчиков она называет «внучка́ми».





Впервые Ширли увлеклась играми в 1996 году, когда ей было 60. Тогда сын подсадил ее на новенькую Civilization II. В 2011-м она зарегистрировалась в YouTube, но на протяжении четырех лет смотрела другие игровые каналы. А потом создала свой, причем посвященный одной игре — The Elder Scrolls V: Skyrim. Одно из первых видео, где бабушка сражается с гигантским игровым пауком, набрало почти 2,2 млн просмотров.

С тех пор на протяжении вот уже пяти лет Ширли Карри регулярно выкладывает видео своей уже можно сказать жизни в Skyrim. Одно время женщину то ли в шутку, то ли всерьез призывали признать национальным достоянием Америки.

Правда, за последние годы популярность Skyrim подрастерялась, видео с прохождением старой игры смотрят все меньше. По словам Ширли, она и сама устала, но не может подвести своих поклонников, поэтому продолжает играть и ждет The Elder Scrolls VI. К слову, бабушку можно будет найти в игре в качестве одного из второстепенных персонажей — так в Bethesda отблагодарили Ширли за многолетнюю преданность Skyrim.

Конкурс ваших историй

Предлагаем остальным пожилым людям рассказать свои истории об освоении соцсетей, первых шагах в блогерстве и хобби, которое у вас теперь целиком в интернете. Внуки, конечно, могут помочь своим дедушкам и бабушкам принять участие в конкурсе. Все свои рассказы объемом до 3500 печатных знаков присылайте на почту ionline@onliner.by до 4 ноября. И не забудьте об иллюстрациях или фотографиях!

Мы отберем восемь самых интересных историй и опубликуем их 5 ноября. Читатели Onliner путем голосования выберут четырех финалистов. Каждый из них по своему усмотрению определит тему контента (видеоролик, пост в соцсетях и так далее), в создании которого ему помогут наши эксперты. 12 ноября мы опубликуем созданный таким образом контент, а читатели выберут победителя, который получит приз — смартфон Samsung Galaxy A51 .

Обязательно прочитайте полные правила конкурса по этой ссылке !

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Регистрация на официальном сайте проекта дает волонтеру бонус — возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке УП «A1», УНП 101528843.