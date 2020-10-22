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Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности: запрещается вмешательство в профессиональную деятельность

22.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За последнее время сразу несколько профессиональных групп подверглись беспрецедентному давлению и административному воздействию: журналисты, дипломаты, спортсмены, работники культуры. Особняком — адвокаты. Некоторых из них лишили лицензии. Эти факты стали поводом для сегодняшней публикации статьи 16 из закона об адвокатуре и адвокатской деятельности.

«1. Адвокат в своей деятельности независим и подчиняется только закону.

2. Запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом, а также требование от адвоката сообщения каких-либо сведений, составляющих адвокатскую тайну, либо требование таких сведений от стажеров и помощников адвоката.

3. Информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть получена от адвоката, а также стажеров и помощников адвоката и использована в качестве доказательств в уголовном, гражданском, хозяйственном и административном процессах.

4. Адвокат, стажеры и помощники адвоката не могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, а государственные органы и иные организации не вправе истребовать, изымать и иным образом получать у адвоката, стажера и помощника адвоката информацию, составляющую адвокатскую тайну.

5. Запрещаются препятствование адвокату в предоставлении встреч наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких встреч, а также ограничение их количества и продолжительности».

 
 
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За последнее время сразу несколько профессиональных групп подверглись беспрецедентному давлению и административному воздействию: журналисты, дипломаты,...
 
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