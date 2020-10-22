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В Playtika приходили силовики, хотели осмотреть рабочее место сотрудника

22.10.2020 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минский офис геймдев-компании Playtika приходили силовики, об этом сообщает dev.by со ссылкой на Telegram-канал «Нашей Нiвы». Официального подтверждения от компании издание не получило, однако анонимный источник сообщил, что визит связан с задержанием одного из сотрудников. Такие же непроверенные данные поступили и 42.TUT.BY.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Scott Graham / Unsplash

По информации «Нашай Нiвы», этого сотрудника задержали еще в пятницу — и вопросы у силовиков именно к нему, а не к юридическому лицу. Причем, как рассказали «Нашей Нiве», пришедшим осмотреть рабочее место задержанного дали неверный юридический адрес — там располагается шахта лифта.

dev.by связался со своим источником в компании. Он рассказал, что представители силового ведомства действительно приезжали в офис на Платонова, чтобы изъять компьютер задержанного сотрудника. Но в итоге их перенаправили по другому адресу — в офис на Свердлова. Что было дальше, наш источник не знает. По его словам, большинство сотрудников в офис не ходит — работают на «удаленке».

Playtika основана в 2010 году в Израиле, штаб-квартира — в городе Герцлии. Число сотрудников равно примерно 2800, в том числе в Беларуси около 568, 16-е место в топ-50 крупнейших ИТ-компаний в Беларуси по данным на июнь 2020 года.

Компания одной из первых предложила социальные игры в формате free-to-play — сначала в соцсетях, затем на мобильных платформах. 1 августа 2016 года компанию приобрёл консорциум китайских инвесторов за 4,4 млрд долларов. Продуктами Playtika пользуется более 27 миллионами активных пользователей в месяц. Офисы расположены по всему миру, включая Тель-Авив, Киев, Минск, Днепр, Винницу, Бухарест, Лондон, Берлин, Монреаль, Чикаго, Лас-Вегас, Санта-Монику, Буэнос-Айрес и Токио.

Playtika занимает лидирующие позиции в топ-33 мобильных разработчиков с офисами в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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