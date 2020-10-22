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У нового хэтчбека Hyundai i20 появилась «горячая» N-версия

22.10.2020 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Hyundai наконец-то решились вывести на европейский рынок прямого конкурента моделям Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI — это «заряженная» версия «пятидверки» i20 нового поколения.


Под капотом i20 N расположилась бензиновая турбо-«четверка» T-GDi объемом 1,6 л, оснащенная инновационной системой регулировки фаз CVVD. На хэтчбеке она развивает 204 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с 6-ступенчатой «механикой» она разгоняет i20 N до 100 км/ч за 6,7 секунды, заявленная максимальная скорость у машины массой 1190 кг — 230 км/ч.


Привод у новинки на переднюю ось, при желании (и за доплату) дополнить которую можно дифференциалом с механической блокировкой. Также у i20 N по сравнению с исходным хэтчбеком увеличена жесткость кузова, перенастроены рулевой механизм с электроусилителем и подвеска (в ней используются новые пружины и амортизаторами, а дорожный просвет уменьшился на 10 мм), увеличен развал передних колес.


У i20 N есть пять ездовых режимов (Normal, Eco, Sport, N и N Custom), выбирать которые можно с помощью отдельных клавиш на руле. В «базе» есть виртуальные приборы, из прочих особенностей — спортивные сиденья, металлические накладки на педалях и декоративные вставки голубого цвета.


Внешне N-версия отличается более агрессивным обвесом с окрашенными в красный цвет накладками на бамперах и порогах, спойлером сзади и оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками.


В европейской продаже i20 N появится весной 2021 года, стоимость в компании озвучат ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
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В Hyundai наконец-то решились вывести на европейский рынок прямого конкурента моделям Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI - это «заряженная» версия «пятидверки» i20 нового поколения.
 
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