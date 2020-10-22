«Если бы другая жена ему досталась, не стал бы он таким великим». История любви Якуба Коласа длиной в жизнь

Источник материала: Tut.by

Гений Якуба Коласа — литературное достояние нашей страны. Этот потрясающий человек подарил нам произведения, ставшие классикой отечественной литературы. Его талант неоспорим и любим миллионами читателей по всему миру. Но судьба наградила автора «Новой Земли» не только народной любовью. Историю красивейших отношений, объединение двух знаменитых семейств и другие подробности личной жизни великого писателя вспоминаем в день его рождения.

Константин Мицкевич появился на свет 22 октября (по старому стилю) 1882-го года в небольшой деревне Акинчицы (часть современных Столбцов). Отец — Михаил Казимирович служил лесником. Мама — Анна Юрьевна — занималась хозяйством и детьми (а их в семье было аж 9!).

Детство маленького Кости было очень счастливым и полным забавных детских приключений. Спустя десятилетия множество автобиографических историй нашли свое отражение в поэме «Новая зямля»: первый учитель, жизнь на хуторе Альбуть, лесные истории, связанные с отцовской работой, учеба в школе, дружба с дядей Антоном. К слову, сегодня каждый может прогуляться по местам Коласовской юности: всего в получасе езды от Минска находится красивейший музей-усадьба в деревне Альбуть.

Родной дом писателя

В 1898-м Константину повезло стать учащимся Несвижской учительской семинарии. Юноша много читает и понимает, что его детское увлечение писательством — нечто большее, чем ему казалось поначалу. Он с удвоенной энергией сочиняет прозу и стихи на родном языке, а также собирает народные предания, записывает сказки. После окончания учебы он едет на свою первую работу в Пинск.

Преподавание, агитационная и просветительская работа среди крестьян, подпольные собрание и — как итог — лишение права заниматься профессиональной деятельностью. Зато 1 сентября 1906-го впервые опубликовали его стихотворение в газете «Наша доля». Недолгая работа в издании «Наша Нива» на должности редактора литературного отдела — и снова проблемы с законом, которые закончились трехлетним заключением в тюрьме за антиобщественную деятельность.

Три года не прошли бесполезно: время, проведенное в тюрьме, Колас потратил на создание собственных произведений, и уже к 1910-му году был готов первый большой сборник, а за ним еще несколько.

Колас возвращается к преподаванию, и судьба снова приводит его в Пинск. Когда-то он нашел здесь свою первую работу. Здесь же он встретил и свою первую любовь — Марию.

Мария Каменская — красавица-учительница пинской железнодорожной школы. Ее бабушкой была немка-лютеранка Генриетта Карловна Гогенлоэ. В наследство от нее девушка получила привлекательную внешность и рецепт удивительного праздничного торта под названием баумкухен, который жених и его друзья оценили и не раз. Мария пекла десерт на специальном конусе. Вся эта конструкция очень напоминала литовский шакотис, а ее срез — кусок дерева с годичными кольцами. К слову именно этим пирогом, женщина поздравила друга супруга — Янку Купалу — в день празднования 20-летия его литературной деятельности.

Но пока они только познакомились, и о тортах речь не шла. Мария с подругами квартировала в доме железнодорожного фельдшера. Отношения этих двоих развивались стремительно. Сначала завязалась дружба, но вскоре чувства переросли в нечто большее, и Колас сделал Марии предложение.

— Спустя год после знакомства решили Колас и Мария, значит, жениться. А где жить? Поговорили с прадедом моим, он дал согласие… Вот Мария и попросила своих подруг переселиться, чтобы семьей в этом доме жить. После свадьбы они с Марией снимали половину дома — две комнаты с маленькой кухонькой, — почти 100 лет спустя расскажет в интервью потомок квартировладельца Александр Стародуб.

В июне 1913-го года в книге записей Пинской церкви появилась новая запись: о сочетании браком учителя приходского училища Константина Мицкевича и учительницы железнодорожной школы Марии Каменской. Спустя год на свет появился их первенец — Даниил. Колас был абсолютно счастлив и буквально парил в облаках. Он пишет десятки проникновенных лирических стихотворений, посвященных любимой супруге.

— Мария Дмитриевна, когда они поженились, случайно увидела в пиджаке книжку, в которую поэт записывал стихотворения, и спросила (она-то чувствовала, что это ей было посвящение): «И кому это ты столько стихотворений написал?». Он тогда признался, что это ей посвящены стихи. «А почему ты мне не показывал?» — «Я смущался это показать» — рассказывала директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Зинаида Комаровская.

«Мой дорогой друг», «моя звезда», «моя святыня», «яркая звезда» — обращался в своих стихах к жене Колас. К сожалению, книжка с лирикой была утеряна во время одного из многочисленных семейных переездов. Но вот чувства привязанности и любви в этой семье — наоборот — только лишь крепли. Началась Первая мировая война, и писатель перевозит семью в Московскую губернию, сам же отправляется на военную службу — на Румынский фронт. В 1917-м году ему по причине тяжелой болезни разрешают вернуться домой. Мария счастлива: она дождалась любимого. В семье появляется еще один ребенок — сын Георгий.

Ее супруг много работает: он будет преподавать еще пару лет, но в 1921-м году переедет в Минск, чтобы отныне заниматься только творческой и научной деятельностью. В свет выходят его лучшие произведения: «Новая зямля» (1923), «Сымон-музыка» (1925), первые отрывки эпичной трилогии «На ростанях» (1926), «Дрыгва» (1933). В 1926-м году ему дают звание «Народный поэт Белорусской ССР».

— Вставал отец рано, часов в 6. Выполнял работу по дому: колол дрова, зимой очищал дорожки от снега, летом поливал цветы в саду, подрезал кусты. Примерно в 9 утра завтракал и садился писать до 13.00. Днем спал часа два. И потом до 21.00 опять трудился за столом. Мама создала такие условия, чтобы его ничто не отвлекало и во время работы, и во время отдыха. Она первой слушала и читала многие произведения Коласа. Помогала по памяти восстанавливать третью редакцию «Сымона-музыкi», потому что рукопись была украдена. Мама получила строгое воспитание в духовном училище. Она была требовательной, но справедливой. Родная сестра Якуба Коласа Алёна говорила: «Если бы не такая жена брату досталась, может, и не стал бы он таким великим», — расскажет много лет спустя младший из детей — Михаил Мицкевич.

Тем не менее, у Якуба Коласа хватало и свободного времени, которое он с удовольствием проводит с женой и сыновьями.

— Несмотря на большую занятость, он всегда с особой лаской относился к нам, детям. Я был младшим ребенком в семье, и ко мне, конечно, было особое отношение. Помню, отец любил делать мне небольшие подарочки. То яйцо разрисует для меня: хатка, дорожка, березка. То шоколадку под подушку незаметно положит и спросит лукаво: «Ну-ка, посмотри, Михась: под подушкой есть что?». Думаю, самое главное, чему он хотел меня научить, — любовь к природе, к лесу, ко всему живому. Поэтому всегда по возможности брал меня с собой на дачу и в лес. Позже уже, с 1933-го года, когда мы лето проводили в Тальке, он стал брать меня с собой еще и на рыбалку. С детства приучал нас, сыновей, к простой жизни, без излишеств, — вспоминал Михаил Мицкевич.

Но наступала страшная вторая пятилетка 30-х, с многочисленными арестами, обысками, допросами. Прекрасно знакомый с тюремными реалиями Колас, просто старается выжить и, хоть не умеет, пытается писать в духе требований времени. На Якуба Коласа пачками строчат доносы, знакомых литераторов бросают в тюрьмы и расстреливают. От переживаний усугубляется старая болячка — заработанная еще в тюрьме язва желудка. Но благодаря строгой диете, за которой пристально следит жена (отварное мясо, дефицитный мед в сотах) — язва зарубцевалась, а самому писателю удается уцелеть в жерновах репрессий.

— Самое сильное впечатление от отношений отца и матери было высказано мои братом Юркой на 25-летии свадьбы родителей. По этому случаю был заказан большой торт в виде раскрытой книги, в котором написали даты: «Пинск 1913 — Минск 1938». Правда, «Пинск» потом стер сам кондитер, потому что разве можно было на советском торте упоминать город «панской Польши»? За столом, произнося тост, брат сказал родителям: «Спасибо вам, что за все время, что я живу, не видел, чтобы вы хотя бы раз поссорились! — рассказывал Михаил Мицкевич.

Началась Великая Отечественная, во время которой поэт уезжает из страны, живет в Москве, а потом в Ташкенте. В этот период он создает десятки патриотических произведений: стихов, публицистический статей, обличающих весь ужас и все преступления фашизма и прославляющих героический подвиг советского народа.

Находясь в стесненных условиях никогда не забывал помогать тем, кто в этом нуждался. Так, например, передавал через третьих лиц (самому было неудобно) деньги Анне Ахматовой, которая тоже в то время жила в Ташкенте на грани нищеты.

Война становится огромной личной трагедией для семьи Мицкевичей. Средний сын уходит на фронт и пропадает без вести где-то под Вязьмой. Отец и мать до последнего надеялись, что он найдется, но этого так и не произошло. Смерть сына в буквальном смысле слова убила Марию Мицкевич. Она заболевает, врачи делают ей сложнейшую операцию, но, увы, не могут спасти. И в победном мае 45-го года женщины не стало.

— При жизни у нее была мечта — полетать на самолете. И вот это мечта страшным образом сбылась: ее тело было перевезено самолетом из Москвы в Минск, где она была похоронена на Военном кладбище, — рассказала ведущий научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Татьяна Макаренко.

Портрет Марии отныне навсегда поселится над кроватью овдовевшего Коласа. Он больше не женится. В память о ней он высадит деревья возле нового дома, в котором поселится после войны с сыновьями в Минске. Его потомки и по сей день живут здесь — в самом центре столицы, рядом с Государственным литературно-мемориальным музеем Якуба Коласа. Потомки Якуба Коласа и еще одного знаменитого белорусского писателя — Янки Мавра. С этой историей связана еще одна семейная легенда.

Младший сын Коласа — Михаил и дочь Мавра — Наталья полюбили друг друга и решили пожениться. Родителям сообщили оригинально: каждый позвонил к себе домой и рассказал об этом событии. Колас выслушал новость равнодушно, без подробностей, а вот Янка Мавр оказался более любопытным отцом и выведал у дочери имя жениха. А дальше, по рассказу внучки обоих литераторов — Марии Мицкевич — события развивались так:

— Колас поздравляет Мавра с замужеством дочери. Мавр благодарит и спрашивает: «Ну, и что мы будем делать с нашими детьми?». Колас в ответ удивляется: «Твоя дочь выходит замуж, что хочешь, то и делай». Мавр так растерялся, что пришел домой и говорит жене: «Колас не признает Наташу невесткой». Позвонили Наталье в Москву, она — в плач. Мавр идет к Коласу домой. Там встречает домработницу (жены Коласа Марии Дмитриевны уже не было в живых), которая тут же любопытствует: «А не за Михася ли ваша Наталья вышла замуж?». «А вы будто этого не знаете?» — недоумевает Янка Мавр. Колас наконец понял, как разыграл его сын, взял из серванта рюмки и предложил свату отметить такое событие.

Под конец жизни здоровье классика белорусской литературы сильно пошатнулась. Он много болел, легкие были очень слабыми. 13 августа 1956-го года, в пятый день рождения своей любимицы — внучки Марии, названной в честь бабушки, Якуб Колас с самого утра поспешил поздравить малышку и вручить ей сладкий подарок. На вечер было запланировано небольшое семейное торжество. Но оно не случилось — Якуб Колас умер.