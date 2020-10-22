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Палата представителей продлила сбор предложений по изменению Конституции

22.10.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dneprovec.by

Крайний срок сбора предложений не назван.

"В Палату представителей продолжают поступать предложения по корректировке Основного закона. Кроме того, в настоящее время активизируется обсуждение предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках. В связи с этим работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию (в том числе с использованием электронной почты Zakon@house.gov.by) будет осуществляться и после 25 октября", - говорится в сообщении Палаты представителей.

Ранее в нижней палате парламента сообщали, что за первых три дня сбора предложений было собрано более 350 предложений по изменению Конституции от граждан.

В то же время авторы платформы «Голос», на которой в течение шести дней проводилось онлайн-голосование о проведении конституционной реформы, заявили, что 99% проголосовавших высказались против поправок в Конституцию до новых президентских выборов.

 
 
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