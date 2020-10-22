Абонентам А1 приходят SMS с просьбой отправить ответное сообщение. Узнали, что это

Источник материала: Tut.by

Недавно в редакцию TUT.BY написало несколько абонентов А1. По их словам, к ним стали приходить SMS с неизвестного номера от имени оператора с просьбой отправить ответное сообщение и получить бонус. Некоторые пользователи посчитали, что SMS могут поступать от мошенников. Мы спросили у А1, что это за сообщения и стоит ли их опасаться.





В тексте SMS-сообщения, пришедшего с короткого номера 41 116, говорится: абоненту начислена компенсация за ограничения в работе мобильного интернета в сентябре в Минске. Юзеру предлагается выбор между интернет-трафиком и минутами разговоров (о такой возможности в А1 действительно заявляли ранее).

Дальше предлагается отправить ответное SMS с цифрой и таким образом получить свой бонус. Некоторые из обратившихся к нам абонентов посчитали, что это могут быть мошенники. По их словам, раньше никаких сообщения с просьбой ответить на них не приходило.

Мы спросили у представителей А1, кто отправляет эти сообщения. Вот что нам ответили:

— C 20 октября абонентам A1 (физическим лицам) направляются интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет за сентябрь. Для отправки данных интерактивных сообщений используется несколько 5-значных номеров телефонов, начинающихся на 411. Для получения компенсационного пакета (пакета минут во все сети или пакета интернет-трафика) абоненту необходимо отправить ответное SMS с порядковым номером выбранного пакета, после чего он будет начислен.

Другими словами, волноваться не о чем. Подобные SMS на самом деле отправляются оператором — это не мошенники.