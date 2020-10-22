«Мы не сумасшедшие люди, которым некуда девать € 120 млн». Проверили, почему в TRINITI нет отбоя от арендаторов

Источник материала: ProBusiness



Роман Морозов. Фото: Глеб Соколовский, probusiness.io

«На создание ТРК TRINITI в Гродно нас вдохновил успешный опыт эксплуатации ТЦ OldCity, который за 4 года нарастил трафик посетителей до 500 тыс. человек в месяц. Для TRINITI этот показатель достигнет отметки в 600−900 тыс. в течение первых трех лет после запуска», — рассказывает предысторию амбициозного регионального проекта заместитель директора по развитию группы компаний CONTE Роман Морозов.

Бюджет ТРК TRINITI составил € 120 млн «Нам было на что еще потратить такие деньги… Но мы решили, что, инвестируя в TRINITI, мы не просто их вернем — мы всем дадим возможность заработать», — отмечает Роман. Об успехе проекта можно говорить уже сейчас: TRINITI — это единственный ТРК в Беларуси, который открылся с занятыми на 100% арендными площадями.

Уже в начале весны 2021 года будет запущена вторая очередь ТРК — пул основных арендаторов сформирован, но возможность разместиться еще есть.

В рамках совместного спецпроекта с группой компаний CONTE мы побывали в Гродно, посетили ТЦ OldCity и ТРК TRINITI и убедились в том, что девелоперы этих проектов — люди, которые очень любят Гродно, хорошо понимают потребности посетителей, выстраивают гибкие экологичные отношения с арендаторами.

О цифрах, которые помогают принимать стратегические решения, фактах, которые могут убедить зарубежных инвесторов, о выборе стратегии win-win в работе с арендаторами — смотрите в нашем большом интервью с Романом Морозовым:

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По мнению девелоперов, залогом успеха ТРК TRINITI является правильное формирование пула арендаторов. Бренды не должны отнимать друг у друга одних и тех же покупателей, все должны работать в синергии, когда предложение одних операторов дополняется предложением других: в разных ценовых сегментах, в разных категориях.

В ТРК TRINITI уже размещены такие крупные якорные арендаторы, как: Green (продуктовый гипермаркет), Silver Screen (кинотеатр) и «Йети и Дети» (детская игровая площадка), «Гараж» (общепит), New Yorker и H&M (бренды одежды), Спортмастер (товары для спорта и отдыха). Подписан договор с компанией LPP, и весной следующего года планируется открытие магазинов всех 5 брендов компании: RESERVED, MOHITO, SINSAY, HOUSE и CROPP. Идут переговоры с компанией «Индитекс» (розничная торговля одеждой), представителями Jysk (сеть мебельных магазинов), Mile (строительный гипермаркет) и другими компаниями.