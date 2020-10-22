В Беларуси появится партия «Союз» – за глубокую интеграцию с Россией. Потому что «люди готовы и ждали»

Источник материала: KYKY

По ОНТ рассказали, что в нашей стране до конца года может появиться новая политическая партия «Союз».

Журналистка ОНТ говорит, что «новое движение вырастет из гражданской одноименной инициативы, которая уже пять лет объединяет граждан, выступающих за интеграцию Беларуси и России».

Представитель этого движения отмечает: «Мы уверены, что нас поддержат. Потому что только мы сделали заявление оргкомитета – на следующий день на нас обрушился шквал звонков. Люди готовы и ждали». Кто эти люди и чего они ждали, молодой человек не уточнил.

Однако, рассказал, что у партии уже есть основной вектор. Так, например, она собирается топить за то, чтобы продлить отпуск за ребенком до 4-х лет (а чего не на всю жизнь?), выдавать кредиты на жилье под 2%, установить 7-часовой рабочий день и выход на пенсию в 55 лет.