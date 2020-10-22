ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко встречается с главным разведчиком России

22.10.2020 10:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларусь сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с Лукашенко через час», - сообщил телеграм-канал «Пул первого».

Есть возможность услышать обновленные версии замыслов врагов Беларуси и кукловодов проходящих по всей стране протестов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы не сумасшедшие люди, которым некуда девать € 120 млн». Проверили, почему в TRINITI нет отбоя от арендаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика