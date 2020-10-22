|
Лукашенко встречается с главным разведчиком России
Источник материала: АФН
В Беларусь сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с Лукашенко через час», - сообщил телеграм-канал «Пул первого».
Есть возможность услышать обновленные версии замыслов врагов Беларуси и кукловодов проходящих по всей стране протестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)