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Латушко: Давайте введем в конституцию статью «Право Воскресенского»

22.10.2020 10:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Используя такой инструмент как «Воскресенский в бане», режим Лукашенко пытается создать иллюзию зарождающегося диалога между оппозицией и властью, а на самом деле расколоть белорусскую оппозицию и сбить массовый протест.

Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью изданию «Настоящее время».

«Нас опять пытаются обмануть и общество это понимает. Обманули с выборами, обманули с Воскресенским, обманули якобы с освобождением, хотя людей и дальше держат в заложниках, обманывают, потому что не говорят, что у нас 90 политзаключенных (ред. - Уже больше 100), обманывают, потому что не возбуждают ни одного уголовного дела по убийствам и поэтому появился Народный Ультиматум», - заявил Латушко.

«И поэтому страна хочет объявить тотальный локдаун. У нас полный правовой дефолт. В стране не действует право. Действует право Воскресенского. Давайте введем новую статью в Конституцию Беларуси – право Воскресенского», - предложил он.

По его словам, власти используют странный инструмент, абсолютно неправовой, абсолютно нелегитимный и непрозрачный.

«Самое главное, что он непрозрачный – сходили в баню, побеседовали и определи, кого освободить, а кого нет», - подчеркнул Латушко.

Он говорит, что Воскресенскому дали функции одновременно следователя, прокурора и судьи, теперь он фактически единолично принимает решения в отношение судеб людей, которые могут быть выпущены из тюрьмы.

«И еще после этого власть говорит, что она может управлять этой страной», - заключил Латушко.

 
 
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Используя такой инструмент как «Воскресенский в бане», режим Лукашенко пытается создать иллюзию зарождающегося диалога между оппозицией и властью, а на самом...
 
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