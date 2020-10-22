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Яковлев о том, почему хоккеисты не подписали письмо против насилия: «Прикормленность делает с ними то, что делает»

22.10.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев объяснил, почему среди подписантов письма против насилия и с требованиями к власти почти нет хоккеистов.

«Для меня хоккей – силовой, мужской вид спорта. Там проявляются характер, сила, воля. Задаю вопрос, почему хоккеисты молчат? Ответы простые, как и у всего нашего белорусского народа. Прикормленность для хоккеистов делает с ними то, что делает», – сказал Яковлев.

Напомним, Евгений Мазуро, исполняющий обязанности директора оршанского «Локомотива» с момента основания клуба, покинул свой пост.

Тренер Александр Руммо покинул пост главного тренера юношеской сборной Беларуси. То есть мужской характер в хоккее некоторые все-таки проявили. Но таких единицы. 
 
 
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Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев объяснил, почему среди подписантов письма против насилия и с требованиями к власти почти нет хоккеистов.
 
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