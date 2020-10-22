Некляев: на Всебелорусском собрании не будет звучать полярных мнений. История человека, пытавшегося это сделать

материале Blizko.by. Кстати, шестого по счету. Что это за мероприятие? В чем его значимость? И чем закончилась попытка одного из оппонентов Александра Лукашенко выступить перед делегатами мероприятия — вBlizko.by.

Немного истории

Итак, первое Всебелорусское собрание прошло 24 года назад — в октябре 1996-го. Инициатором его проведения выступил сам Александр Лукашенко. До него в Беларуси такой формы «народовластия» не практиковалось. На самом первом Всебелорусском собрании, прошедшем в столичном Дворце спорта в присутствии 4 тысяч делегатов была утверждена программа «социально-экономического» развития страны до 2000 года, а также было утверждено решение о проведении республиканского Референдума, на который выносились вопросы об изменении в Конституцию страны.После принятия тех изменений, президент значительно расширил свои полномочия.





Отметим, что, как правило, Всебелорусские народные собрания проводятся перед значимыми политическими событиями в Беларуси. Так было, в 2001-м. Оно прошло за несколько месяцев до президентских выборов. В 2006-м, мероприятие прошло за несколько недель до президентских выборов.

Кстати, туда пытался попасть экс-ректор БГУ Александр Козулин, бывший тогда кандидатом в президенты Беларуси. Что из этого получилось — смотрите на этом видео:





В 2010-м, Всебелорусское собрание прошло также накануне президентских выборов. Там, кстати, Александр Лукашенко пообещал, что к 2015-му году зарплата в Беларуси «приблизится к отметке в 1000 долларов». Смотрите, как это было:





Всебелорусское собрание-2010.Видео: СТВ

Последнее на сегодняшний день Всебелорусское собрание прошло 2016-го. Тогда делегаты обсудили проект программы социально-экономического развития Республики Беларуси на 2016–2020 годы. Они же определили главную цель на текущую «пятилетку». Для тех, кто забыл, напомним, как она была сформулирована. Белорусам обещали «повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвес ций и инновационного развития».

Кстати, напишите в комментариях, улучшилось ли качество вашей жизни в последние пять лет.

«Это очень похоже на театр одного актера…»

Попытку стать делегатом Всебелорусского собрания в свое время предпринял и известный белорусский поэт Владимир Некляев. О том, как это было и что из этого получилось он рассказывает Blizko.by.

— Было это в 2010-м году, — вспоминает Владимир Прокопьевич. — Тогда я был зарегистрирован кандидатом в президенты Беларуси. Накануне выборов было объявлено о проведении четвертого Всебелорусского собрания. Я рассуждал очень просто: раз один кандидат в президенты Беларуси имеет право на выступление перед делегатами, то почему бы и мне не воспользоваться этим правом. Я не собирался брать штурмом Дворец Республики, где собирались проводить мероприятие, я действовал строго по закону.

Для того чтобы стать делегатом собрания, я должен был получить «добро» от уполномоченных от Ленинского района Минска . Правда, уполномоченные эти собрались в здании Ленского райисполкома в 8:30, втайне от меня. Не потеряв надежды стать делегатом собрания, вечером того же дня я инициировал проведение повторного заседания, на котором был рассмотрен вопрос о моем выдвижении. Но районные власти посчитали, что на повторном заседании не было кворума, это и стало формальной причиной для отказа. Не убедили их и 27 тысяч подписей людей, собранных по всей стране за мое выдвижение делегатом Всебелорусского собрания.

Мне отказали. Но самое забавное выяснилось позже. Делегатом того Всебелорусского народного собрания стал мой знакомый, бывший актер Купаловского театра Геннадий Давыдько. Встретились, я спрашиваю: «Гена, а как ты выдвинулся в делегаты?». На что Давыдько мне тогда ответил, что просто получил приглашение мероприятие. Обычную открытку…

Как вы понимаете, я на то мероприятие не попал.

О чем это говорит? На мой, взгляд, это говорит о том, что делегаты на Всебелорусское собрание подбираются по принципу лояльности действующей власти. Все это мероприятие очень похоже на театр одного актера. Других мнений кроме провластного там звучать не может. Там даже мысли быть не может, что власть в чем-то ошиблась. Хотя, казалось бы, мероприятие заявлено, как «Всебелорусское», а не все белорусы эту власть хвалят…

— Владимир Прокопьевич, на ваш взгляд, почему идея с проведением очередного Всебелорусского собрания всплыла именно сейчас?

— На мой взгляд, делается это для того, чтобы бессменный руководитель Беларуси провел в своем кресле, как он любит выражаться, еще одну «пятилетку». Я уверен, что и в этот раз на Всебелорусском собрании не будет звучать полярных мнений. Все пройдет, как на съездах КПСС, в стиле всеобщего «одобрямса». Нас будут пытаться убедить в том, что за протестами в Беларуси стоят зарубежные «кукловоды», что стране нужна очередная Конституционная реформа. Указывая на делегатов собрания, главный его герой будет говорить нам, что за ним народ. Что за ним поддержка большинства. Вот только удастся ли ему нас всех в этом убедить и на этот раз — большой вопрос…







