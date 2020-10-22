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Вооруженный захватчик банка в Грузии задержан

22.10.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженный захватчик отделения Банка Грузии в Зугдиди задержан, а трое заложников, которыми он прикрывался для выхода из банка, освобождены.

 Об этом пишет Мир 24. 

Напомним, что в Грузии вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и клиентов одного из банковских отделений. Налетчик потребовал 500 тысяч долларов наличными, автомобиль до вертолетной площадки и вертолет. Около 50 человек тогда находились в банке, порядка 15 оказались заложниками, нескольким удалось бежать.

Грузинские СМИ сообщали, что налетчик получил от правоохранителей деньги, после чего освободил заложников — 43 человека были спасены. Позднее стало известно, что злоумышленник скрылся под прикрытием трех человек и чиновника МВД Автандила Галдавы.

К счастью, все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность.

Грузинские СМИ сообщали, что налетчик получил от правоохранителей деньги, после чего освободил заложников — 43 человека были спасены. Позднее стало известно, что злоумышленник скрылся под прикрытием трех человек и чиновника МВД Автандила Галдавы.
 
 
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Вооруженный захватчик отделения Банка Грузии в Зугдиди задержан, а трое заложников, которыми он прикрывался для выхода из банка, освобождены.
 
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