В Беларуси утвердили новые правила расследования авиапроисшествий









Документ определяет цель и порядок расследования происшествий и инцидентов с гражданскими авиалайнерами, назначения состава соответствующей комиссии, взаимодействия с заинтересованными государствами и организациями, а также ведение учета и отчетности результатов расследования.





сообщает minsknews.by Требования распространяются на всех субъектов, на которые распространяется действие Воздушного кодекса Республики Беларусь. Среди них организации, граждане, индивидуальные предприниматели, которые занимаются разработкой, испытанием, производством, сертификацией, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом авиационной техники, а также выполняют и обеспечивают полеты, подготовку персонала и участников расследования,minsknews.by





Организации и граждане, виновные в умышленном сокрытии инцидента в области авиации, а также искажении информации о них, повреждении или уничтожении бортовых и наземных средств объективного контроля, будут обвиняться в соответствии с законодательством.









Также в документе зафиксирована классификация авиационных происшествий. Контролирует их отнесение к тому или иному классу управление безопасности полетов Департамента по авиации.





Департамент по авиации расследует авиационные инциденты, а Межгосударственный авиационный комитет — происшествия и серьезные авиационные инциденты.





В соответствии с постановлением цель расследования — предотвратить происшествия в авиасфере в будущем, а не поиск виновной стороны.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



