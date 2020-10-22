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На Немиге женщина упала под колеса автобуса. Водитель просит откликнуться очевидцев (обновлено)

22.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

20 октября у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко сообщила, что пострадала женщина 1957 года рождения.

— По предварительной информации, сегодня около 16:00 у остановочного пункта «Немига» произошел наезд на женщину. Она потеряла равновесие и упала на проезжую часть дороги, где попала под задние колеса отъезжающего автобуса, — рассказала Татьяна Ященко.

На Немиге женщина упала под колеса автобуса. Водитель просит откликнуться очевидцев (обновлено)

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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После публикации с корреспондентом Onliner связалась наша читательница, которая утверждает, что является супругой водителя автобуса. От имени мужа, пояснив, что он сам в настоящее время не может давать комментарии, она попросила откликнуться очевидцев этого происшествия, которые помогли бы прояснить ситуацию.

Связаться с семьей водителя можно по телефонам: +375 29 522-85-13 (водитель), +375 29 723-68-55 (его супруга).

 

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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20 октября у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом...
 
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