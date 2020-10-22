На Немиге женщина упала под колеса автобуса. Водитель просит откликнуться очевидцев (обновлено)

Источник материала: Onliner

20 октября у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко сообщила, что пострадала женщина 1957 года рождения.

— По предварительной информации, сегодня около 16:00 у остановочного пункта «Немига» произошел наезд на женщину. Она потеряла равновесие и упала на проезжую часть дороги, где попала под задние колеса отъезжающего автобуса, — рассказала Татьяна Ященко.





По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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После публикации с корреспондентом Onliner связалась наша читательница, которая утверждает, что является супругой водителя автобуса. От имени мужа, пояснив, что он сам в настоящее время не может давать комментарии, она попросила откликнуться очевидцев этого происшествия, которые помогли бы прояснить ситуацию.

Связаться с семьей водителя можно по телефонам: +375 29 522-85-13 (водитель), +375 29 723-68-55 (его супруга).

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