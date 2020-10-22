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Доллар начал расти после четырехдневного падения
Источник материала: Onliner
Это не доллар падает, это белорусский рубль растет — знают истинные патриоты. И никакие факты неспособны поколебать их веру. Вчера американская валюта снова потеряла порядочный кусочек — четвертые сутки подряд у нее минус. Пойдемте посмотрим, насколько коварно этот зеленый поведет себя сегодня.
Доллар со старта торгов присел, потеряв какой-то мизер, — и принялся очень медленно вставать. Пока плюс 0,03 копейки. Курс — 2,5469.
Евро опустился на 0,48 копейки. Торгуется по 3,0168.
Российский рубль подешевел на 0,07 копейки, его сотня в итоге стоит 3,3045.
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Это не доллар падает, это белорусский рубль растет — знают истинные патриоты. И никакие факты неспособны поколебать их веру. Вчера американская валюта снова...
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