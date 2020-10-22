Доллар начал расти после четырехдневного падения

Источник материала: Onliner

Это не доллар падает, это белорусский рубль растет — знают истинные патриоты. И никакие факты неспособны поколебать их веру. Вчера американская валюта снова потеряла порядочный кусочек — четвертые сутки подряд у нее минус. Пойдемте посмотрим, насколько коварно этот зеленый поведет себя сегодня.

Доллар со старта торгов присел, потеряв какой-то мизер, — и принялся очень медленно вставать. Пока плюс 0,03 копейки. Курс — 2,5469.

Евро опустился на 0,48 копейки. Торгуется по 3,0168.

Российский рубль подешевел на 0,07 копейки, его сотня в итоге стоит 3,3045.

В среду доллар подешевел на 1,63 копейки и стоил 2,5466 рубля. Евро прибавил 0,29 копейки и приподнялся до 3,0223. Российский рубль подорожал на 1,13 копейки, стоил 3,3052 белорусского за сотню.