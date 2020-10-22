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В Минск на встречу с Лукашенко прилетел глава внешней разведки России Нарышкин
Источник материала: Onliner
Сегодня утром под дождем стояли две очереди: для передач заключенным на Окрестина и в аэропорту Минск — здесь ждали самолет с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным на борту. «Пул Первого» обещает встречу Нарышкина с Лукашенко через час.
Последнее громкое
— По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях, — сказал глава разведки.
О содержании запланированной встречи с Лукашенко пока не сообщается.
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Сегодня утром под дождем стояли две очереди: для передач заключенным на Окрестина и в аэропорту Минск — здесь ждали самолет с главой службы внешней разведки...
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