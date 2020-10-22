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В Минск на встречу с Лукашенко прилетел глава внешней разведки России Нарышкин

22.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром под дождем стояли две очереди: для передач заключенным на Окрестина и в аэропорту Минск — здесь ждали самолет с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным на борту. «Пул Первого» обещает встречу Нарышкина с Лукашенко через час.

Последнее громкое заявление Нарышкина о ситуации в Беларуси звучало так: США раскачивают ситуацию в Беларуси, используя националистов, экстремистов и католиков.

— По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях, — сказал глава разведки.



О содержании запланированной встречи с Лукашенко пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром под дождем стояли две очереди: для передач заключенным на Окрестина и в аэропорту Минск — здесь ждали самолет с главой службы внешней разведки...
 
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