В Минск на встречу с Лукашенко прилетел глава внешней разведки России Нарышкин

Источник материала: Onliner

Сегодня утром под дождем стояли две очереди: для передач заключенным на Окрестина и в аэропорту Минск — здесь ждали самолет с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным на борту. «Пул Первого» обещает встречу Нарышкина с Лукашенко через час.

Последнее громкое заявление Нарышкина о ситуации в Беларуси звучало так: США раскачивают ситуацию в Беларуси, используя националистов, экстремистов и католиков.

— По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях, — сказал глава разведки.







О содержании запланированной встречи с Лукашенко пока не сообщается.