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В Минск для встречи с Лукашенко прибыл глава внешней разведки России
Источник материала: Навiны
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября в Минске, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
Уточняется, что встреча состоится в 11:00, тема предстоящих переговоров не называется.
Напомним, накануне Глава государства провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября в Минске, сообщает телеграм-канал «Пул...
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