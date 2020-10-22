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В Минск для встречи с Лукашенко прибыл глава внешней разведки России

22.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября в Минске, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

 

Уточняется, что встреча состоится в 11:00, тема предстоящих переговоров не называется.

Напомним, накануне Глава государства провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.

 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября в Минске, сообщает телеграм-канал «Пул...
 
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