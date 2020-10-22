Белорусский бизнес хочет новую Конституцию

Палата представителей ждет от представителей общественности предложений по изменению Конституции. Включиться в работу по реформированию Основного закона решили и бизнес-союзы. Оказалось, что для делового сообщества эта тема тоже важна.





Взгляд разработчика белорусской Конституции

На этой неделе Александр Лукашенко вновь коснулся темы изменения Конституции и заявил, что «через обман» вносить изменения в Основной закон власть не собирается.

«Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну, пусть попробуют», — сказал Лукашенко.

Между тем, Палата представителей в октябре объявила , что принимает предложения по изменению Конституции, и некоторые представители общественности от себя лично уже передали в нижнюю палату идеи по изменению Основного закона.

Так, заслуженный юрист Беларуси, заместитель председателя Конституционного суда в отставке, член рабочей группы по подготовке Конституции 1994 года Валерий Фадеев предлагает записать в Конституции, что Беларусь является парламентско-президентской республикой.

Эксперт убежден, что именно парламент должен принимать в стране ключевые решения и правовые акты. «Парламент должен быть единственным законодательным органом в стране, а сейчас у нас два законодателя — президент и парламента», — отметил Фадеев.

По его мнению, следует исключить нынешнюю практику, когда президент принимает декреты, которые имеют силу закону.

«Что касается указов, то их глава государства, на мой взгляд, должен иметь право издавать только тогда, когда это предусмотрено законом, принимаемым парламентом. Сейчас у нас президентские указы издаются, не глядя на законы», — отметил Фадеев в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Парламент, а не президент, должен назначать людей на ключевые государственные должности в стране, полагает Фадеев: «Члены правительства, судья должны назначаться парламентом. Президент должен иметь право предлагать кандидатуры, но назначать должен парламент».

Может, судей и «шерифов» стоит избирать?

Бизнес-союзы планируют выработать единые подходы в вопросе подготовки изменений в Конституцию.

«Надеюсь, все бизнес-союзы выступят единым фронтом в части внесения изменений в Конституцию. У бизнеса должна быть принципиальная позиция относительно видения Основного закона, независимо от того, какая у нас власть», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Одно из центральных предложений бизнес-союзов — включение в Основной закон мер, которые позволили бы обеспечить разделение властей.

«Почему бизнес-союзы включились в работу по изменению Конституции? Ответ и простой, и сложный одновременно. Мы все наблюдали на протяжении многих лет, что положения Основного закона на практике не работают. Например, разделение властей, записанное в Основном законе, де-факто отсутствует. В результате судебная система выносила решения, которые породили недоверие к ней у представителей бизнеса», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Поэтому, добавил он, в Конституции должны быть прописаны механизмы, которые бы позволяли обеспечить разделение властей на практике.

«Судьи, генеральный прокурор должны назначаться парламентом, а если депутаты парламента не транслируют позицию электората, у избирателей должны быть реальные механизма отзыва народных избранников из парламента, и такие механизмы должны быть прописаны в Конституции», — полагает Швец.

Схожую точку зрения высказывают руководители и других бизнес-союзов.

«Нынешнее состояние судебной системы без слез сложно описывать. Часто решения нашей судебной системы политически мотивированы, и поэтому экономические агенты не могут рассчитывать на справедливый суд. Ситуацию нужно менять — в том числе путем внесения изменений в Конституцию», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.

Кстати, в деловом сообществе звучат и другие довольно любопытные предложения, каким образом можно навести порядок и в судах, и в правоохранительных органах, и в местных органах власти.

«Возможно, стоит перейти на практику прямых выборов судей населением, а также повышать подотчетность местной власти населению. Бизнес сталкивается с тем, что чиновники на местах — маленькие императоры, которым всё равно на развитие бизнеса, им главное — отчитаться о выполнении показателей. Также, на наш взгляд, стоит обратить внимание на опыт США, где шерифы (главы полицейских управлений) избираются населением», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

Экономическая модель Беларуси — государственный капитализм?

В Конституцию представители делового сообщества предлагают внести и другие изменения. В частности, считают они, пребывание в должности президента одного человека следует ограничить двумя сроками.

«Всякая система, если она не меняется, застаивается. Неслучайно в мире придумали ограничение (два срока) по количеству времени, которое глава государства может оставаться у власти», — говорит Маргелов.

По его мнению, Беларуси нужно отходить от патерналистского государства, в котором единолично принимаются решения, и двигаться к системе, в которой ключевые решения принимаются коллективно.

«Невозможно быть экспертом во всех областях. Поэтому в стране должно быть уважаемое экспертное сообщество, которое реальное участвует в выработке важнейших для страны решений», — убежден Маргелов.

Руководители бизнес-союзов как возможные представители такого экспертного сообщества сейчас предлагают дополнить Конституцию отдельной главой об экономической политике.

«Основной закон должен гарантировать свободу предпринимательской деятельности, единую конкурентную среду для предприятий всех форм собственности. Сейчас в Беларуси практикуются случаи предоставления господдержки предприятиям в закрытом формате, что не позволяет понять, что вообще происходит в экономике, и нарушает правила конкурентной борьбы», — полагает Тарасевич.

По мнению представителей делового сообщества, пора, наконец, определиться с экономической моделью, которая будет в стране, и написать об этом в Конституции.

«У нас сейчас государственный капитализм — распорядителями народной собственности выступает узкий круг должностных лиц. Пенсионеры, которое создавали эту собственность в советское время, бенефициарами не стали. Поэтому хоть у нас и говорят, что Беларусь — социальное государство, но в полном смысле этого слова оно таковым не является», — отмечает Калинин.

Непонятно, говорит он, какую экономическую модель в Беларуси планируется создавать в будущем.

«Если мы строим государственный капитализм, тогда причем здесь социально ориентированное государство? Ответы на принципиальные вопросы экономической политики нужно найти и изложить в Конституции», — считает Александр Калинин.

Между тем, у представителей бизнес-союзов существуют сомнения в том, что в нынешних реалиях удастся добиться результативной конституционной реформы.

«На наш взгляд, изменения в Конституции должны стать кульминацией общественно-политического диалога. Однако диалога пока нет, противостояние разных общественных сил очевидно, доверие к действиям правоохранительных органов и к судебной системе подорвано. Поэтому если общественно-политического диалога не будет, изменения в Конституцию мало что дадут. Основной закон по-прежнему будет исполняться выборочно», — предполагает Александр Швец.

Тем не менее, несмотря на опасения, что изменения Конституции могут не принести ожидаемого эффекта, бизнес-союзы намерены выступить единым фронтом по данному вопросу.

«Вода камень точит, и деловое сообщество намерено добиваться того, чтобы предложения бизнеса, в том числе по вопросам изменения Конституции, были учтены», — резюмировала Жанна Тарасевич.