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Милиция задержала в Жлобине неоязычника – он участвовал в протестах
22.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
21 октября оперативники Гомельского областного управления ГУБОПиК МВД совместно с омоновцами задержали 24-летнего жителя Жлобина, участвовавшего в несанкционированных акциях.
"Молодой человек участвовал в массовых беспорядках в Жлобине с 10 по 11 августа. Тогда группы радикально настроенных людей бросали камни в стоящие и проезжающие милицейские автомобили. В нескольких машинах они разбили стекла и повредили кузова", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В настоящее время мужчина находится в ИВС. Он признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
Ранее у жителя Жлобина не было проблем с законом. По информации МВД, мужчина является активным сторонником славянского неоязычества, "о чем свидетельствуют татуировки на его теле".
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Молодой житель Жлобина был участником августовских беспорядков. Смотрите на видео кадры задержания.
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