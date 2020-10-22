Милиция задержала в Жлобине неоязычника – он участвовал в протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

21 октября оперативники Гомельского областного управления ГУБОПиК МВД совместно с омоновцами задержали 24-летнего жителя Жлобина, участвовавшего в несанкционированных акциях.

"Молодой человек участвовал в массовых беспорядках в Жлобине с 10 по 11 августа. Тогда группы радикально настроенных людей бросали камни в стоящие и проезжающие милицейские автомобили. В нескольких машинах они разбили стекла и повредили кузова", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В настоящее время мужчина находится в ИВС. Он признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Ранее у жителя Жлобина не было проблем с законом. По информации МВД, мужчина является активным сторонником славянского неоязычества, "о чем свидетельствуют татуировки на его теле".