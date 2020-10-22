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Папа римский выступил в поддержку легализации однополых союзов
22.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: echokieva.com
По мнению понтифика, однополым парам нужна правовая защита.
В документальном фильме «Франческо», посвященном Папе Римскому Франциску, глава католической церкви высказался в поддержку однополых браков. Премьера ленты состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.
«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — цитирует Франциска
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По мнению понтифика, однополым парам нужна правовая защита.
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