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Папа римский выступил в поддержку легализации однополых союзов

22.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: echokieva.com

По мнению понтифика, однополым парам нужна правовая защита.

В  документальном фильме «Франческо», посвященном Папе Римскому Франциску, глава католической церкви высказался в поддержку однополых браков. Премьера ленты состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — цитирует Франциска «Медуза».

 
 
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По мнению понтифика, однополым парам нужна правовая защита.
 
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