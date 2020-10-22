Папа римский выступил в поддержку легализации однополых союзов

Источник материала: Ежедневник

фото: echokieva.com

По мнению понтифика, однополым парам нужна правовая защита.

В документальном фильме «Франческо», посвященном Папе Римскому Франциску, глава католической церкви высказался в поддержку однополых браков. Премьера ленты состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — цитирует Франциска «Медуза» .