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В Минск неожиданно прилетел глава с внешней разведки России

22.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vladtime.ru

Заранее этот визит не анонсировался.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 октября утром прибыл в Беларусь. В белорусской столице у Нарышкина запланирована встреча с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».

Ранее Сергей Нарышкин заявлял о роли США в подготовке протестов в Беларуси. Кроме того, он говорил, что разведслужба располагает информацией о готовящейся провокации в Беларуси, в результате которой мог пострадать авторитетный священнослужитель Римско-католической церкви. Целью данной провокации, по сведениям службы внешней разведки РФ, было усиление  протестных настроений среди католиков Беларуси.

 
 
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