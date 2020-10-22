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В Минск неожиданно прилетел глава с внешней разведки России
22.10.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vladtime.ru
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 октября утром прибыл в Беларусь. В белорусской столице у Нарышкина запланирована встреча с Александром Лукашенко. Об этом сообщает
Ранее Сергей Нарышкин заявлял о роли США в подготовке протестов в Беларуси. Кроме того, он говорил, что разведслужба располагает информацией о готовящейся провокации в Беларуси, в результате которой мог пострадать авторитетный священнослужитель Римско-католической церкви. Целью данной провокации, по сведениям службы внешней разведки РФ, было усиление протестных настроений среди католиков Беларуси.
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Заранее этот визит не анонсировался.
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