В Минске Lexus наехал на вывернутое колесо припаркованного автомобиля и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Легковушка перевернулась на столичной улице Осипенко, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось утром 22 октября. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Lexus двигался со стороны улицы Гая в направлении бульвара Шевченко. Около дома № 30 по улице Осипенко он наехал на вывернутое колесо припаркованного микроавтобуса, в результате чего автомобиль перевернулся и повредил стоящий Lexus.





В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.