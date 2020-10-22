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В Минске Lexus наехал на вывернутое колесо припаркованного автомобиля и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Легковушка перевернулась на столичной улице Осипенко,
Происшествие случилось утром 22 октября. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Lexus двигался со стороны улицы Гая в направлении бульвара Шевченко. Около дома № 30 по улице Осипенко он наехал на вывернутое колесо припаркованного микроавтобуса, в результате чего автомобиль перевернулся и повредил стоящий Lexus.
В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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