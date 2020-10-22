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В Слониме на переходе Renault сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Легковушка тяжело травмировала женщину в Слониме,
Авария произошла 21 октября, около 18.30. Установлено, что 43-летний водитель Renault двигался по улице Красноармейской со стороны площади Ленина в направлении улицы Шоссейной. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимацию. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами пострадавшая обозначена не была.
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Авария произошла 21 октября, около 18.30, на улице Красноармейкой.
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