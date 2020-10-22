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В Слониме на переходе Renault сбил женщину

22.10.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка тяжело травмировала женщину в Слониме, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла 21 октября, около 18.30. Установлено, что 43-летний водитель Renault двигался по улице Красноармейской со стороны площади Ленина в направлении улицы Шоссейной. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимацию. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами пострадавшая обозначена не была.

 
 
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Авария произошла 21 октября, около 18.30, на улице Красноармейкой.
 
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