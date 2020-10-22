В Слониме на переходе Renault сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Легковушка тяжело травмировала женщину в Слониме, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 21 октября, около 18.30. Установлено, что 43-летний водитель Renault двигался по улице Красноармейской со стороны площади Ленина в направлении улицы Шоссейной. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимацию. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами пострадавшая обозначена не была.