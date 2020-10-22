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«Честные люди» запустили чат-бот для белорусских чиновников
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 22 октября, сообщество «Честные люди» запустило чат-бот для чиновников. Через него белорусские служащие смогут «безопасно присоединиться к народным требованиям». Об этом
Чтобы белорусы убедились, что чиновники тоже поддерживают народные требования, а у самих служащих был безопасный инструмент для самовыражения, «Честные люди» разработали и запустили чат-бот в
Когда бот соберет достаточное количество участников, «Честные люди» предоставят площадку для безопасного обсуждения накопившихся общих проблем, а также предложат действия, которые помогут вывести Беларуси из кризиса.
Также у проекта есть свой
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Когда бот соберет достаточное количество участников, «Честные люди» предоставят площадку для безопасного обсуждения накопившихся общих проблем.
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