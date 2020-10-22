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Дома-«змейки». В Гродно строят три многоэтажки, где важно учитывать потоки воздуха
Источник материала: Tut.by
В Гродно строят три многоэтажки необычной конструкции на 504 квартиры — так называемые «змейки». Возводят дома с учетом воздушных потоков. Идея зданий такой конструкции появилась у архитекторов еще на стадии разработки проекта детальной планировки микрорайона на месте бывшего военного городка на улице Лидской,
Микрорайон на Лидской возводится «Гродножилстроем» на месте бывшего военного городка. Перед началом застройки инвестор снес около 40 зданий и сооружений. На их месте было заложено шесть панельных домов с западной стороны городка.
В конце лета началось строительство первого так называемого «дома-змейки» на 168 квартир.
Как рассказал главный архитектор «Гродножилстроя» Анатолий Пархута, идея строительства домов такой конструкции появилась в проектном управлении еще на стадии разработки проекта детальной планировки этого микрорайона. Основанием стали три фактора: геологическое состояние грунтов бывшего военного городка, расположенного на сложной местности, ее рельеф и климатологическое место — наличие свежих воздушных потоков с левой стороны Немана, которые именно дома-змейки могут эффективно использовать.
С учетом воздушных потоков в советское время был построен только один дом — так называемая «китайская стена» на улице Врублевского. Такая конструкция спасала жителей от выбросов Гродненского комбината стройматериалов. Также есть еще жилой комплекс «Лира» по проспекту Космонавтов. Нынешние дома-змейки возводятся на сложной местности — спусках к Неману, поэтому домостроители и предложили надежный защитный вариант.
Как рассказал главный архитектор проектного управления «Гродножилстроя» Олег Волконовский, три дома будут построены так: голова «змейки» — 16 этажей, далее до «хвоста» идет их понижение, соответственно 12, 10 и 8 этажей. Поскольку это монолитные каркасные дома, внутренняя планировка в них не изменится и будет прямоугольной, за исключением расположения изогнутых под 135 градусов общих комнат. Жильцам этих квартир предоставляется возможность переустроить внутренние комнаты по своему усмотрению.
Общая площадь застройки на берегу Немана — почти 20 гектаров. Всего в новом микрорайоне будет 12 домов разной этажности: шесть панельных от 5 до 10 этажей, три 19-этажные высотки и три монолита от 8 до 16 этажей — в общей сложности это 1640 квартир. Один дом предназначен для очередников. Предполагается, что в новом квартале будут жить около четырех тысяч человек.
В микрорайоне появится свой детский сад с начальной школой. Учебное заведение сможет принять до 440 малышей.
Здесь будет большая открытая спортивная площадка с амфитеатром.
Запланировано также строительство крупного торгового центра с кафе, будет несколько больших парковок, которые будут располагаться за домами.
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В Гродно строят три многоэтажки необычной конструкции на 504 квартиры.
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