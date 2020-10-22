Дома-«змейки». В Гродно строят три многоэтажки, где важно учитывать потоки воздуха

Источник материала: Tut.by

В Гродно строят три многоэтажки необычной конструкции на 504 квартиры — так называемые «змейки». Возводят дома с учетом воздушных потоков. Идея зданий такой конструкции появилась у архитекторов еще на стадии разработки проекта детальной планировки микрорайона на месте бывшего военного городка на улице Лидской, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Микрорайон на Лидской возводится «Гродножилстроем» на месте бывшего военного городка. Перед началом застройки инвестор снес около 40 зданий и сооружений. На их месте было заложено шесть панельных домов с западной стороны городка.

В конце лета началось строительство первого так называемого «дома-змейки» на 168 квартир.

Как рассказал главный архитектор «Гродножилстроя» Анатолий Пархута, идея строительства домов такой конструкции появилась в проектном управлении еще на стадии разработки проекта детальной планировки этого микрорайона. Основанием стали три фактора: геологическое состояние грунтов бывшего военного городка, расположенного на сложной местности, ее рельеф и климатологическое место — наличие свежих воздушных потоков с левой стороны Немана, которые именно дома-змейки могут эффективно использовать.





С учетом воздушных потоков в советское время был построен только один дом — так называемая «китайская стена» на улице Врублевского. Такая конструкция спасала жителей от выбросов Гродненского комбината стройматериалов. Также есть еще жилой комплекс «Лира» по проспекту Космонавтов. Нынешние дома-змейки возводятся на сложной местности — спусках к Неману, поэтому домостроители и предложили надежный защитный вариант.

Как рассказал главный архитектор проектного управления «Гродножилстроя» Олег Волконовский, три дома будут построены так: голова «змейки» — 16 этажей, далее до «хвоста» идет их понижение, соответственно 12, 10 и 8 этажей. Поскольку это монолитные каркасные дома, внутренняя планировка в них не изменится и будет прямоугольной, за исключением расположения изогнутых под 135 градусов общих комнат. Жильцам этих квартир предоставляется возможность переустроить внутренние комнаты по своему усмотрению.



Фото: grodnonews.by

Общая площадь застройки на берегу Немана — почти 20 гектаров. Всего в новом микрорайоне будет 12 домов разной этажности: шесть панельных от 5 до 10 этажей, три 19-этажные высотки и три монолита от 8 до 16 этажей — в общей сложности это 1640 квартир. Один дом предназначен для очередников. Предполагается, что в новом квартале будут жить около четырех тысяч человек.

В микрорайоне появится свой детский сад с начальной школой. Учебное заведение сможет принять до 440 малышей.

Здесь будет большая открытая спортивная площадка с амфитеатром.









Запланировано также строительство крупного торгового центра с кафе, будет несколько больших парковок, которые будут располагаться за домами.