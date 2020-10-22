|
Бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты»
22.10.2020 11:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инновационный центр в индустриальном парке "Великий Камень" проводит бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты».
Если вы ищете инвесторов в свой инновационный проект.
VIP-СПИКЕР: МИА ЧЖЕНГ
МИА ЧЖЕНГ
Бакалавр и магистр Университета Цинхуа, Китай
В ходе проведения обучения у участников будет возможность получить ответы на вопросы, касающиеся вашего кейса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)