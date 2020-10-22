Источник материала: ProBusiness

Инновационный центр в индустриальном парке "Великий Камень" проводит бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты».





Если вы ищете инвесторов в свой инновационный проект.

Если у Вас были провалы, но вы не знаете почему.

На онлайн вебинаре мы расскажем, что Вам нужно сделать, чтобы привлечь инвестора.



Дата и время обучения: 27 октября 2020 года (вторник), 11:00



Длительность: 30-40 минут



Площадка: Teams



Стоимость: бесплатно. По предварительной регистрации



Язык: Английский

VIP-СПИКЕР: МИА ЧЖЕНГ





МИА ЧЖЕНГ

Бакалавр и магистр Университета Цинхуа, Китай

Сертифицированный финансовый аналитик, CFA

Имеет 14 летний опыт работы в сфере международного частного и венчурного инвестирования:

Lunar Capital и L.E.K. - Консультант

Chepstow Capital - Управляющий директор

Китайско-белорусский фонд при China Merchants Capital

Инвестиционная специализация: технологии и передовое производство

В ходе проведения обучения у участников будет возможность получить ответы на вопросы, касающиеся вашего кейса.



Регистрируйтесь на участие и задавайте вопросы спикеру.