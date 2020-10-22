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Бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты»

22.10.2020 11:23 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Инновационный центр в индустриальном парке "Великий Камень" проводит бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты».

Бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты»

Если вы ищете инвесторов в свой инновационный проект.
Если у Вас были провалы, но вы не знаете почему.
На онлайн вебинаре мы расскажем, что Вам нужно сделать, чтобы привлечь инвестора.

Дата и время обучения: 27 октября 2020 года (вторник), 11:00

Длительность: 30-40 минут

Площадка: Teams

Стоимость: бесплатно. По предварительной регистрации

Язык: Английский

VIP-СПИКЕР: МИА ЧЖЕНГ

Бесплатный вебинар для стартапов «Как инвесторы оценивают стартапы: ключевые моменты»

МИА ЧЖЕНГ

Бакалавр и магистр Университета Цинхуа, Китай
Сертифицированный финансовый аналитик, CFA 
Имеет 14 летний опыт работы в сфере международного частного и венчурного инвестирования:
   Lunar Capital и L.E.K. - Консультант
   Chepstow Capital - Управляющий директор
   Китайско-белорусский фонд при China Merchants Capital
Инвестиционная специализация: технологии и передовое производство

В ходе проведения обучения у участников будет возможность получить ответы на вопросы, касающиеся вашего кейса.

Регистрируйтесь на участие и задавайте вопросы спикеру.

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