ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК Беларуси: В Украине задержан продавец спайсов

22.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что на территории Украины задержан обвиняемый̆ в незаконном обороте психотропов и причинении смерти по неосторожности.

Следственным комитетом в 2014-2015 годах расследовалось уголовное дело в отношении организаторов трех интернет-магазинов, занимавшихся продажей̆ психотропов. Группа из нескольких человек занималась поставками и торговлей̆ «спайсов» в Беларуси.

Тогда в ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели двух парней и девушки, студентки факультета международных отношений БГУ, в начале 2014 года.

По результатам расследования к уголовной̆ ответственности были привлечены 11 человек (пять организаторов и шесть закладчиков). Однако, Юрий Зайцев – одна из ключевых фигур преступного бизнеса, смог скрыться от уголовного преследования и уехал из страны.

В августе этого года Юрий Зайцев задержан на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной̆ ответственности, говорится в сообщении СК РБ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что на территории Украины задержан обвиняемый̆ в незаконном обороте психотропов и причинении смерти по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика