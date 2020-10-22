В Солигорске подожгли машины и здание судебной экспертизы

Ночью в Солигорске случилось сразу два ЧП: неизвестные подожгли несколько автомобилей возле здания прокуратуры города, а в окно здания комитета судебных экспертиз бросили что-то, что спровоцировало пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога автомобилей, который произошел в ночь на 22 октября в Солигорске. Сообщается, что было повреждено четыре автомобиля, один из которых принадлежит некоему юрлицу, кому принадлежат остальные - не сообщается. Дело возбуждено по части 3 статьи 339 (особо опасное хулиганство), заявила представитель СК Юлия Гончарова.

При этом в социальных сетях также появилась информация о пожаре в здании госкомитета судебных экспертиз. Сообщается, что в нем выгорел, как минимум, один кабинет, выбито стекло. Примечательно, что про данный пожар в СК или других ведомствах пока не сообщается, хотя в сеть уже ушли фото сообщения, которое написали сотрудники ведомства своему начальству. Там также говорится о возбуждении уголовного дела по аналогичной с поджогами авто статье УК.