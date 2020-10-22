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В Минск внезапно прилетел глава внешней разведки РФ Нарышкин

22.10.2020 11:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Утром 22 октября в аэропорту «Минск» приземлился самолет, на котором в Беларусь прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов: сперва появилась информация о том, что приземлился борт, перевозящий крупных российских чиновников, позднее из аэропорта в сторону города направился большой кортеж. По информации TUT.BY, на борту был глава СВР РФ Нарышкин.

Данную информацию подтвердил телеграм-канал «Пул первого». Там сообщили, что Нарышкин прилетел на личную встречу с Александром Лукашенко. О цели визита не сообщается.

Напомним, что 16 сентября в Минске находилась делегация российского Министерстваобороны во главе с министром Сергеем Шойгу. Месяцем ранее, 18 августа, в Минск прилетал правительственный Ту-214, которым также пользуются высокопоставленные российские чиновники, в том числе, глава ФСБ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 22 октября в аэропорту «Минск» приземлился самолет, на котором в Беларусь прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
 
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