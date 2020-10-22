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В Минск внезапно прилетел глава внешней разведки РФ Нарышкин
Источник материала: БДГ
Утром 22 октября в аэропорту «Минск» приземлился самолет, на котором в Беларусь прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов: сперва появилась информация о том, что приземлился борт, перевозящий крупных российских чиновников, позднее из аэропорта в сторону города направился большой кортеж. По информации TUT.BY, на борту был глава СВР РФ Нарышкин.
Данную информацию подтвердил телеграм-канал «Пул первого». Там сообщили, что Нарышкин прилетел на личную встречу с Александром Лукашенко. О цели визита не сообщается.
Напомним, что 16 сентября в Минске
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Утром 22 октября в аэропорту «Минск» приземлился самолет, на котором в Беларусь прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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