ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Media IQ: госТВ готовит зрителей к вооруженному подавлению протестов

22.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гостелеканалы намеренно нагнетают ситуацию, убеждая зрителей: протесты идут на спад и становятся бандитскими, власть должна положить им конец любыми методами, вплоть до применения оружия.

Media IQ: госТВ готовит зрителей к вооруженному подавлению протестов
Проект "Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси" реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и координатор проекта – Артем Шрайбман.

Вот главные выводы медиаанализа недели 12.10.2020 –18.10.2020.

• Госканалы все чаще допускают угрозы и оскорбления оппонентов. Ключевым нарративом была радикализация протестов, из которой госТВ сделало три вывода: протесты идут на спад и становятся бандитскими, власть должна положить им конец любыми методами, вплоть до применения оружия, и для этого можно использовать народных дружинников.

• Доля идеологических сюжетов превысила 90%. Новшеством недели стало обилие заявлений, предупреждений и интервью представителей силовых структур, в основном – верхушки МВД.

• На глобальном уровне вновь звучали рассуждения о мировой и региональной нестабильности, отыскивались геополитические объяснения внутриполитическим процессам. О постсоветской дуге нестабильности говорили не только в контексте событий в Кыргызстане и Карабахе, но и предстоящих выборов в Молдове и Грузии.

• Во внутренней повестке продолжалось хвалебное освещение провластных акций и продвижение роли лично Лукашенко. Проблемам в Европе и мире противопоставляли позитивный белорусский опыт и подготовленность отечественной медицины. Вслед за этим заметно усилился образ опекающего государства.

• За демонстрацию плюрализма вновь отвечали официальные дискуссионные площадки, которые подавались как основной формат обсуждения спорных вопросов. Речи о диалоге по повестке протестующих по-прежнему не шло.

• Разговоры о реформе налоговой системы и конституции несколько повысили уровень реформаторских ориентаций. Существенных содержательных отличий в информационной политике каналов отмечено не было.

Полную версию отчёта читайте на Media IQ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостелеканалы намеренно нагнетают ситуацию, убеждая зрителей: протесты идут на спад и становятся бандитскими, власть должна положить им конец любыми методами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Честные люди» запустили чат-бот для белорусских чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика