Media IQ: госТВ готовит зрителей к вооруженному подавлению протестов

Проект "Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси" реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и координатор проекта – Артем Шрайбман.





Вот главные выводы медиаанализа недели 12.10.2020 –18.10.2020.





• Госканалы все чаще допускают угрозы и оскорбления оппонентов. Ключевым нарративом была радикализация протестов, из которой госТВ сделало три вывода: протесты идут на спад и становятся бандитскими, власть должна положить им конец любыми методами, вплоть до применения оружия, и для этого можно использовать народных дружинников.





• Доля идеологических сюжетов превысила 90%. Новшеством недели стало обилие заявлений, предупреждений и интервью представителей силовых структур, в основном – верхушки МВД.





• На глобальном уровне вновь звучали рассуждения о мировой и региональной нестабильности, отыскивались геополитические объяснения внутриполитическим процессам. О постсоветской дуге нестабильности говорили не только в контексте событий в Кыргызстане и Карабахе, но и предстоящих выборов в Молдове и Грузии.





• Во внутренней повестке продолжалось хвалебное освещение провластных акций и продвижение роли лично Лукашенко. Проблемам в Европе и мире противопоставляли позитивный белорусский опыт и подготовленность отечественной медицины. Вслед за этим заметно усилился образ опекающего государства.





• За демонстрацию плюрализма вновь отвечали официальные дискуссионные площадки, которые подавались как основной формат обсуждения спорных вопросов. Речи о диалоге по повестке протестующих по-прежнему не шло.





• Разговоры о реформе налоговой системы и конституции несколько повысили уровень реформаторских ориентаций. Существенных содержательных отличий в информационной политике каналов отмечено не было.



