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У здания прокуратуры в Солигорске сгорели три машины
Источник материала: Партизан
Вчера вечером жители Солигорска увидели пламя и услышали хлопки недалеко от прокуратуры по улице Железнодорожной.
По информации очевидцев, на парковке горели несколько автомобилей. Сообщают как минимум о трех.
Позже появилась информация, что сгорели три машины. Сообщалось, что на месте работали спецслужбы, территория была оцеплена.
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Вчера вечером жители Солигорска увидели пламя и услышали хлопки недалеко от прокуратуры по улице Железнодорожной.
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