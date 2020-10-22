В Минске Lexus наехал на вывернутое колесо другой машины и опрокинулся, повредив еще один Lexus

Источник материала: Onliner

Нестандартное ДТП в Минске, повреждены два Lexus. Один из них опрокинулся, зацепив другой, поле того как наехал на вывернутое колесо другого автомобиля (нет, не Lexus — Peugeot). Обстоятельства аварии сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

— По предварительной информации, сегодня около 9:45 водитель (1994 года рождения), управляя автомобилем Lexus, двигался по улице Осипенко со стороны улицы Гая в направлении бульвара Шевченко. У дома №30 по улице Осипенко он совершил наезд на вывернутое колесо припаркованного автомобиля Peugeot, в результате чего произошло опрокидывание Lexus. При опрокидывании этот автомобиль повредил другой стоящий Lexus, — рассказала Татьяна Ященко.

Пострадавших нет, по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.





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