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Поджог автомобилей возле прокуратуры в Солигорске: возбуждено уголовное дело (видео, обновлено)

22.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщают жители города в чате солигорских автолюбителей AutoRun.by. Буквально полчаса назад жители Солигорска увидели пламя и услышали хлопки недалеко от прокуратуры по улице Железнодорожной. По информации очевидцев, на парковке горят несколько автомобилей. Люди сообщают как минимум о трех.

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Сегодня в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту поджога автомобилей возле здания прокуратуры в Солигорске.

«По данным следствия, 21 октября около 23 часов неизвестные лица из хулиганских побуждений с использованием предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, повредили четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано», — сообщили в СК.

Следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия. По изъятым следам и объектам следователями назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в СК.

 
 
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Об этом сообщают жители города в чате солигорских автолюбителей AutoRun.by. Буквально полчаса назад жители Солигорска увидели пламя и услышали хлопки недалеко от...
 
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